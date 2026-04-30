Zehir tacirlerinin yeni yöntemi deşifre oldu! Çocuklarla hamile kadınları kullanıyorlar

Zehir ticaretine yönelik polis ve jandarma ekiplerinin art arda operasyonları devam ederken uyuşturucu tacirleri de durmak bilmiyor. Zehir tacirlerinin, dikkat çekmemek ve iz bırakmamak amacıyla fiziksel teması ortadan kaldıran yeni yöntemi deşifre oldu.

ZEHİR TACİRLERİNİN YENİ YÖNTEMİ: TEMASSIZ TESLİMAT!

Uyuşturucu tacirleri, tarafların karşı karşıya gelmediği “temassız teslimat” yöntemini kullanırken özellikle akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri gibi gün içinde yoğun kullanılan kamusal alanların tercih edildiği ortaya çıktı. Yasaklı maddelerin önceden bırakıldığı noktalardan, ödeme sonrasında alıcılara verilen adres bilgileriyle temin edildiği ileri sürülürken bu gibi yöntemlerin yaygınlaşması, kamuya açık alanların bu tür faaliyetlerde kullanılması nedeniyle güvenlik riskini artırıyor.

“EBEVEYNLERİN EN SON BAKACAĞI YERLER TERCİH EDİLİYOR”

Cumhuriyet’ten Ufuk Sepetci’nin haberine göre, emekli narkotik polisi İsa Altun, uyuşturucu ticaretinde kullanılan yöntemlerin gitgide çeşitlendiğini ifade ederek “Uyuşturucu madde temin etme suçuna verilen cezaların yüksekliği nedeniyle uyuşturucu satıcıları şeytanın bile aklına gelmeyen yöntemlerle kullanıcılara madde temin ediyorlar” sözlerini sarf etti.

“Eğlence kulüplerinde masaların altına bantla gizlemekten metruk binalara, AVM’lere ya da petrol istasyonlarının tuvaletlerindeki bölmelere kadar çok farklı yerler kullanılıyor” diyen Altun, “Ebeveynlerin en son bakacağı yerler tercih ediliyor. Su geçirmez poşetlerle saklama, ev içindeki objelerin içine gizleme gibi yöntemler kullanılıyor” ifadelerine yer verdi.

“ÇOCUKLAR VE HAMİLE KADINLAR KULLANILIYOR”

Altun, sözlerinin devamında “Dikkat çekmemek için çocuklar, hamile görünümü verilen kadınlar kullanılabiliyor” diyerek “Bu durum, mücadeleyi daha karmaşık hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

OLAY SAYISI YILLAR İÇERİSİNDE ARTTI!

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025 Türkiye Uyuşturucu Raporu’na göre, 2023’te 251 bin 851 olan olay sayısı, 2024’te yüzde 22.7 artarak 309 bin 28’e yükseldi. Düzenlenen operasyonlarda 374 bin 948 kişi yakalandı.

Türkiye Uyuşturucu Raporu’na göre maddeye ilk başlama yaşı ortalama 22 olurken tedaviye başvuranların önemli bölümü 25-34 yaş aralığında yoğunlaşıyor. Uyuşturucuya bağlı ölümler de genç yaşlara işaret ediyor. 2024’te kaydedilen 427 ölümün neredeyse tamamı 15-64 yaş aralığında gerçekleşirken 30 yaş altı ölümler dikkat çekici bir oran oluşturuyor.