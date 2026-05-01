Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından bir gün önce gerçekleştirilen operasyonda toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ticaretine yönelik önemli miktarda materyal ele geçirildi.

BİNLERCE SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında 1 kilo 688 gram sentetik uyuşturucu madde, 5 bin 79 adet sentetik ecza hapı ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi bulundu. Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (AA)