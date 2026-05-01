Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Yayınlanma:
Malatya’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8’i tutuklandı, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından bir gün önce gerçekleştirilen operasyonda toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ticaretine yönelik önemli miktarda materyal ele geçirildi.

BİNLERCE SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında 1 kilo 688 gram sentetik uyuşturucu madde, 5 bin 79 adet sentetik ecza hapı ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi bulundu. Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hakimin cezası onandıİranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hakimin cezası onandı

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Türkiye
Trabzon'da fındık bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Trabzon'da fındık bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Adilcevaz'da açan badem çiçeklerinin Van Gölü ile birleşen manzarası herkesi büyüledi
Adilcevaz'da açan badem çiçeklerinin Van Gölü ile birleşen manzarası herkesi büyüledi
1 Mayıs Samsun’da coşkuyla kutlandı!
1 Mayıs Samsun’da coşkuyla kutlandı!