Artvin'i fırtına vurdu: Pazar yeri bir anda karıştı

Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan fırtına semt pazarında tezgâhları devirdi, brandaları uçurdu ve ürünlerin etrafa saçılmasına neden oldu. Esnaf zarara uğrarken kapalı pazar yeri talebi yeniden gündeme geldi.

Artvin’in Borçka ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, semt pazarında olumsuzluklara yol açtı. Çoruh Caddesi üzerinde kurulu pazar alanında rüzgârın şiddetiyle çok sayıda tezgâh devrilirken, brandalar da yerinden söküldü.

Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmaları üçüncü günündeArtvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmaları üçüncü gününde

Fırtına nedeniyle pazar tezgahlarındaki sebze ve meyveler etrafa saçılırken, hem esnaf hem de alışveriş yapan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ESNAFTAN YENİ PAZAR YERİ TALEBİ

Ürünlerini korumaya çalışan pazarcılar büyük çaba sarf ederken, bazı vatandaşlar güvenlik nedeniyle pazar alanını terk etmek zorunda kaldı. Yaşanan zarar sonrası esnaf, kapalı pazar yeri ihtiyacını bir kez daha dile getirerek yetkililere kalıcı çözüm çağrısında bulundu. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Türkiye
Trabzon'da fındık bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Trabzon'da fındık bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Adilcevaz'da açan badem çiçeklerinin Van Gölü ile birleşen manzarası herkesi büyüledi
Adilcevaz'da açan badem çiçeklerinin Van Gölü ile birleşen manzarası herkesi büyüledi
1 Mayıs Samsun’da coşkuyla kutlandı!
1 Mayıs Samsun’da coşkuyla kutlandı!