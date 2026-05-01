Artvin'i fırtına vurdu: Pazar yeri bir anda karıştı

Artvin’in Borçka ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, semt pazarında olumsuzluklara yol açtı. Çoruh Caddesi üzerinde kurulu pazar alanında rüzgârın şiddetiyle çok sayıda tezgâh devrilirken, brandalar da yerinden söküldü.

Fırtına nedeniyle pazar tezgahlarındaki sebze ve meyveler etrafa saçılırken, hem esnaf hem de alışveriş yapan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ESNAFTAN YENİ PAZAR YERİ TALEBİ

Ürünlerini korumaya çalışan pazarcılar büyük çaba sarf ederken, bazı vatandaşlar güvenlik nedeniyle pazar alanını terk etmek zorunda kaldı. Yaşanan zarar sonrası esnaf, kapalı pazar yeri ihtiyacını bir kez daha dile getirerek yetkililere kalıcı çözüm çağrısında bulundu. (DHA)