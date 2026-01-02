Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmaları üçüncü gününde

Aksu Yaylası bölgesinde yaşanan faciada üç çoban çığ altında kalmış, yürütülen ilk çalışmalarda Suat Temel ve Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla’nın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Çığ altında kaldığı değerlendirilen ve Bülent Gezer olduğu tahmin edilen son çobanın bulunması için bölgede adeta bir seferberlik ilan edildi.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava koşullarının görüş mesafesini düşürmesine ve arazi şartlarını daha da zorlaştırmasına rağmen bölgeyi didik didik aramaya devam ediyor.

Meteoroloji facialardan bir gün sonra uyardı: Çığ tehlikesi sürüyor kar yağışları durmayacak

DEVAM EDEN KAR YAĞIŞI ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR

Yetkililer, arama kurtarma personeli, AFAD ve yerel destek ekiplerinin tüm imkanlarını seferber ettiğini, ancak bölgedeki düşük hava sıcaklıklarının ve taze kar yağışının çalışmaları yer yer güçleştirdiğini bildirdi. Bülent Gezer'den gelecek umutlu bir haberi bekleyen ailesi ve köylülerin endişeli bekleyişi sürerken, ekiplerin çığ bölgesindeki teknik ve fiziki tarama faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.