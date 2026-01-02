Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmaları üçüncü gününde

Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmaları üçüncü gününde
Yayınlanma:
Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Yaylası bölgesinde meydana gelen çığ felaketinin ardından, kayıp olan üçüncü çobanı bulmak için başlatılan arama kurtarma operasyonu üçüncü gününde sürüyor.

Aksu Yaylası bölgesinde yaşanan faciada üç çoban çığ altında kalmış, yürütülen ilk çalışmalarda Suat Temel ve Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla’nın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Çığ altında kaldığı değerlendirilen ve Bülent Gezer olduğu tahmin edilen son çobanın bulunması için bölgede adeta bir seferberlik ilan edildi.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava koşullarının görüş mesafesini düşürmesine ve arazi şartlarını daha da zorlaştırmasına rağmen bölgeyi didik didik aramaya devam ediyor.

Meteoroloji facialardan bir gün sonra uyardı: Çığ tehlikesi sürüyor kar yağışları durmayacakMeteoroloji facialardan bir gün sonra uyardı: Çığ tehlikesi sürüyor kar yağışları durmayacak

DEVAM EDEN KAR YAĞIŞI ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR

Yetkililer, arama kurtarma personeli, AFAD ve yerel destek ekiplerinin tüm imkanlarını seferber ettiğini, ancak bölgedeki düşük hava sıcaklıklarının ve taze kar yağışının çalışmaları yer yer güçleştirdiğini bildirdi. Bülent Gezer'den gelecek umutlu bir haberi bekleyen ailesi ve köylülerin endişeli bekleyişi sürerken, ekiplerin çığ bölgesindeki teknik ve fiziki tarama faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Türkiye
'10 milyon kişi sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor'
'10 milyon kişi sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor'
Bolu eksi 23'ü gördü!
Bolu eksi 23'ü gördü!
Havalar soğuk yürekler sımsıcak: Buzağısını sobanın başında ısıttı
Havalar soğuk yürekler sımsıcak: Buzağısını sobanın başında ısıttı