Ankara Adliyesi’nde vurgun! Paraları çantayla çıkarıp bahise yatırmış

Bartın'dan Ankara’ya tayin edilen 28 yaşındaki zabıt kâtibi O.Ç.’nin, görev yaptığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda zimmet skandalına imza attığı ortaya çıktı. Son dönemde içine kapanan ve ailesinden uzaklaşan O.Ç.’nin durumu babasının dikkatini çekti.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre 4 Ocak’ta oğluyla görüşen baba, "Bir hata yaptım" itirafıyla gerçeği öğrendi. O.Ç., soruşturma dosyalarına ait emanet paraları alıp yerine koymayı planladığını ancak işin içinden çıkamadığını söyleyerek babasından yardım istedi. Bunun üzerine baba-oğul 6 Ocak’ta adliyeye giderek durumu yönetime bildirdi ve süreç resmen başladı.

"ÇANTAYA KOYUP ÇIKARIYORDUM"

Şüpheli sıfatıyla ifade veren O.Ç., görevinin emanet paraları bankaya yatırmak olduğunu belirterek, borçları nedeniyle suça yöneldiğini anlattı. Paraları fark ettirmeden çantasına koyarak adliyeden çıkardığını söyleyen O.Ç., bu paraları sanal bahis sitelerinde kullandığını ancak tamamını kaybettiğini itiraf etti.

31 DOSYADAN YÜZ BİNLERCE LİRA

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve yaklaşık 3 ay cezaevinde kalan O.Ç., daha sonra ev hapsiyle tahliye edildi. Hakkında “zincirleme zimmet” suçundan dava açılırken, 31 farklı dosyadan toplam 518 bin 220 TL, 350 dolar ve 60 sterlini zimmetine geçirdiği tespit edildi.

İddianamede, şüphelinin suçu kabul ettiği ve kamu zararını karşılayarak etkin pişmanlıktan yararlandığı da yer aldı.