Kütahya'da üzerine tomruk düşen işçi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, ormanlık alandaki kesim çalışmaları sırasında üzerine tomruk düşen işçi Zeki Karabulut hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çamalan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda devam eden ağaç kesim işlerinde çalışan Zeki Karabulut, dev tomruğun altında kaldı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ORMAN İŞÇİSİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede ağır tomruğun altında kalan Karabulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Karabulut’un cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)
