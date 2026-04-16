Kütahya'da üzerine tomruk düşen işçi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, ormanlık alandaki kesim çalışmaları sırasında üzerine tomruk düşen işçi Zeki Karabulut hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çamalan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda devam eden ağaç kesim işlerinde çalışan Zeki Karabulut, dev tomruğun altında kaldı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybettiAsansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

ORMAN İŞÇİSİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede ağır tomruğun altında kalan Karabulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

İş makinesinin kovasının çarptığı işçi yaşamını yitirdiİş makinesinin kovasının çarptığı işçi yaşamını yitirdi

Karabulut’un cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Türkiye
Ağaç altında ölü halde bulundu! Yüz tanıma sistemiyle kimliği belli oldu
Ağaç altında ölü halde bulundu! Yüz tanıma sistemiyle kimliği belli oldu
Son Dakika | Kütahya'da korkutan deprem!
Son Dakika | Kütahya'da korkutan deprem!