İş makinesinin kovasının çarptığı işçi yaşamını yitirdi

İş makinesinin kovasının çarptığı işçi yaşamını yitirdi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yer altına internet kablosu çekimi sırasında iş makinesinin kovasının çarptığı Ökkeş Erol 74 yaşında hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Malkara'nın kırsal İshakça Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından yer altına fiber optik internet kablosu çekimi sırasında meydana geldi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Hasan Ö.'nün (58) kullandığı iş makinesinin kovası, çalışan işçilerden Ökkeş Erol'un boyun bölgesine çarptı.

Erol yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Erol'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Erol'un cansız bedeni, Malkara Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, iş makinesi operatörü Hasan Ö.'yü gözaltına aldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

