Beton pompasının bomu yüksek gerilim hattına çarptı: 2 işçi yaralandı

Diyarbakır’da bir inşaat sahasında meydana gelen kazada, beton pompasının bomunun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu 2 işçi elektrik akımına kapılarak yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde, Dorşin Caddesi üzerindeki bir hastane inşaatında yaşandı. Çalışma sırasında beton pompasının bomu yüksek gerilim hattına değdi. Bu temasın ardından akıma kapılan iki işçi yaralandı.

1'İ AĞIR 2 İŞÇİ YARALI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. İşçilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı ifade edildi. (DHA)