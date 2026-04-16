Beton pompasının bomu yüksek gerilim hattına çarptı: 2 işçi yaralandı

Diyarbakır’da inşaatta beton pompasının yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu 2 işçi yaralandı; yaralılardan birinin durumu ağır olduğu belirtildi.

Diyarbakır’da bir inşaat sahasında meydana gelen kazada, beton pompasının bomunun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu 2 işçi elektrik akımına kapılarak yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bursa’da iş cinayeti! Bayılan arkadaşının yerine kimyasal kazanını temizlerken can verdiBursa’da iş cinayeti! Bayılan arkadaşının yerine kimyasal kazanını temizlerken can verdi

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde, Dorşin Caddesi üzerindeki bir hastane inşaatında yaşandı. Çalışma sırasında beton pompasının bomu yüksek gerilim hattına değdi. Bu temasın ardından akıma kapılan iki işçi yaralandı.

1'İ AĞIR 2 İŞÇİ YARALI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. İşçilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı ifade edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Son Dakika | Nilüfer Belediyesi soruşturması: 3 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika | Nilüfer Belediyesi soruşturması: 3 kişi daha gözaltına alındı
Kütahya'da kanala düşen otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı
Kütahya'da kanala düşen otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı
Son dakika | Okul saldırılarının ardından eylem çağrısı yapan 127 kişi yakalandı
Son dakika | Okul saldırılarının ardından eylem çağrısı yapan 127 kişi yakalandı