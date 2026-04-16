Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Eskişehir'de çalıştığı 6 katlı inşaatın asansör boşluğuna düşen Mahmut Bozan, hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 6 katlı bir inşaatta sıva ustalığı yapan Mahmut Bozan, asansör boşluğunda çalıştığı sırada dengesini kaybetti.

Dengesini kaybederek aşağı düşen Bozan'ı gören mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İş makinesinin kovasının çarptığı işçi yaşamını yitirdiİş makinesinin kovasının çarptığı işçi yaşamını yitirdi

İşçilerin ihbarı üzerine inşaatın bulunduğu Emek Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'ne sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde 48 yaşındaki Bozan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bozan’ın cenazesi, polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Kütahya'da üzerine tomruk düşen işçi hayatını kaybetti
Kütahya'da üzerine tomruk düşen işçi hayatını kaybetti
Ağaç altında ölü halde bulundu! Yüz tanıma sistemiyle kimliği belli oldu
Ağaç altında ölü halde bulundu! Yüz tanıma sistemiyle kimliği belli oldu
Son Dakika | Kütahya'da korkutan deprem!
Son Dakika | Kütahya'da korkutan deprem!