Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Eskişehir'de çalıştığı 6 katlı inşaatın asansör boşluğuna düşen Mahmut Bozan, hayatını kaybetti.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 6 katlı bir inşaatta sıva ustalığı yapan Mahmut Bozan, asansör boşluğunda çalıştığı sırada dengesini kaybetti.
Dengesini kaybederek aşağı düşen Bozan'ı gören mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İşçilerin ihbarı üzerine inşaatın bulunduğu Emek Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'ne sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde 48 yaşındaki Bozan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bozan’ın cenazesi, polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)
