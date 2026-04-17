Seçil Erzan davası İstinaf'tan döndü! Yeniden yargılama yapılacak

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında teknik direktör Fatih Terim ile futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü ismi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 102 yıl 4 ay hapis cezası alan banka şube müdürü Seçil Erzan davasının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ndeki (İstinaf) incelemesi tamamlandı.

"BİRLEŞEN DOSYA BİLGİLERİNE KARARDA YER VERİLMEDİ"

Daire, ilk derece (yerel) mahkemesi olan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, hüküm kurulurken birleşen dosya bilgilerine ana dava dosyasında yer vermediğini ve bunun da denetim güçlüğüne neden olduğunu kaydederek, taraf avukatlarının itirazlarını yerinde gördü.

Tutuklu sanık Seçil Erzan'ın yargılanması sırasında bazı usullerin uygulanmadığını belirten İstinaf, kararın bozularak dosyanın yeniden yargılama yapılması için İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Daire ayrıca bazı sanıklar hakkında verilen hapis cezalarını da, "bazı usullerin uygulanmadığı" gerekçesiyle bozarak, bir kısım sanıklar yönünde verilen kararları hukuka uygun buldu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Özel bir bankanın şube müdürü olarak görev yaptığı sırada, yüksek karlı gizli bir fon olduğu vaadiyle aralarında teknik direktör Fatih Terim ile tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30’dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen tutuklu sanık Seçil Erzan, "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın, 1 Aralık 2025'teki karar duruşmasında 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Heyet, Seçil Erzan’ın hükümle birlikte tutukluluğunun devamına karar vererek ayrıca 753 bin 880 TL para cezasına hükmetmişti.

Aynı soruşturma kapsamında haklarında dava açılan ve dosyaları Erzan dosyasıyla birleşen eski banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun ise beraatına hükmedilmişti.