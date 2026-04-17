Son Dakika | Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin yeniden açılan soruşturma dosyası kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel Elazığ’da gözaltına alındı.

Sonel hakkındaki gözaltı kararı, "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verildi.

Son dakika | Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

GÖZALTINA ALINDI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen yeni deliller kapsamında açığa alınan Erzurum Valisi Tuncay Sonel hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Sonel, başsavcılığın talimatıyla Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

"TOPLU OLARAK İŞLENDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN SUÇTAN DOLAYI"

Başsavcılığın gözaltı kararında şu ifadelere yer verildi:

"Yukarıda açık kimliği yazılı şüphelinin üzerine atılı bulunan ve toplu olarak işlendiği değerlendirilen suçtan dolayı yürütülen 2026/7025 soruşturma sayılı dosyamız kapsamında, yukarıda yazılı Adli Kolluk Birimi tarafından yakalanıp Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilmesi, akabinde şüphelinin serbest bırakılmayıp, yüklenen suçun Kanundaki Ceza miktarı, gözaltına alınmanın soruşturma yönünden zorunluluk arz etmesi, şüphelinin yüklenen suçu işlediğini düşündürülebilecek emareler bulunması ve soruşturmanın tamamlanabilmesi için ilk olarak yakalama anından itibaren 24 saati geçmemek üzere 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 91/1-2-3 maddesi uyarınca GÖZALTINA ALINMASINA karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan ve akıbeti bir sır perdesi olarak kalan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturmaya giren MASAK raporları ve gizli tanık ifadeleri, delillerin örtbas edilmesi için yapılan ödemeleri ve para kaynağı olarak kamu kaynaklarının kullanıldığını işaret etti.

"MESAJLARIN SİLİNMESİ TALİMATINI VALİ VERDİ" İDDİASI

"Delilleri ortadan kaldırma" suçlamasıyla tutuklanan şüpheliler arasında olan ve Gülistan Doku'nun kaybolmasından 13 gün sonra SIM kartını kullandığı tespit edilen görevden ihraç eski polis memuru Gökhan Ertok, ifadesinde, SIM kartın dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından kendisine verildiğini ve Sonel’in Gülistan Doku'nun WhatsApp yazışmaları ile sosyal medya mesajlaşmalarındaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini öne sürmüştü.

AÇIĞA ALINDI

Soruşturma kapsamında ortaya atılan yeni iddialar ve ulaşılan yeni deliller üzerine Tuncay Sonel İçişleri Bakanlığı kararıyla açığa alındı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Çiftçi’nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmesi yapıldı. Ayrıca, soruşturma kapsamında Tuncay Sonel, açığa alınmıştır" denildi.