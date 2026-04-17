Son dakika | Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmesiyle ilgili bakanlık soruşturma başlattı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'nın Gülistan Doku ile ilgili yapılan iş ve işlemlerde kayıtların silinmesinin ortaya çıkmasının ardından hastaneye yönelik soruşturma başlattığı belirtildi.

Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruma polisi Şükrü Eroğlu ile sonradan meslekten ihraç edilen polis Gökhan Ertok arasında düzenli para transferi olduğu iddiaları MASAK raporlarına yansıdı. İl Özel İdaresi hesabından “Tunceli ve köylerini tanıtma harcaması” açıklamasıyla 10 bin doların üzerindeki bir meblağın çıkarıldığı ve bunun delil karartma amacıyla yapıldığı öne sürüldü.

Soruşturma dosyasına giren yeni iddialarda ise kaybolmadan beş gün önce, 31 Aralık 2019’da Gülistan Doku’nun hastaneye giriş yaptığına dair kayıtlarda tutarsızlık bulunduğu belirtildi. Bu girişe ilişkin verilerin savcılık tarafından “kesinlikle silinmiş” notuyla dosyaya eklendiği vurgulandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Gülistan’ın hastane kaydının emniyetin POLNET sisteminde görünmesine rağmen, Tunceli Devlet Hastanesi’nin kendi sisteminde aynı kaydın bulunmadığı ya da silindiğinin tespit edildiği aktarıldı. Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı’nın ilgili işlemler ve kayıt silinmesine ilişkin hastaneye yönelik soruşturma başlattığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

