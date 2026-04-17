Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan ve akıbeti bir sır perdesi olarak kalan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin gözaltına alınmıştı.

Dönemin İçişleri Bakanı'ydı: Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama

Soruşturmaya giren MASAK raporları ve gizli tanık ifadeleri, delillerin örtbas edilmesi için yapılan ödemeleri ve para kaynağı olarak kamu kaynaklarının kullanıldığını işaret etti.

DÖNEMİN VALİSİ AÇIĞA ALINDI

Gülistan Doku soruşturmasında adı geçen ve hakkında soruşturma başlatılan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Çiftçi’nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmesi yapıldı. Ayrıca, soruşturma kapsamında Tuncay Sonel, açığa alınmıştır" ifadeleri yer aldı.