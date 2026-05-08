Özgür Özel'den Akın Gürlek hakkında çarpıcı iddia: "Murat Kurum'a 'tapu kayıtlarını silebilir miyiz?' dediğini biliyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'ye geçeceği iddialarına sessiz kalan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını kaydetti.

Köksal'ın geçmişte kendisi ile ilgili transfer söylentilerini kesin bir dille yalanladığına dikkat çeken Özel, "Kendisi 'Bana inanın, öyle bir şey yok' demişti." şeklinde konuştu.

Sözcü TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salı günü AKP'ye katılması beklenen Burcu Köksal ile ilgili şunları söyledi:

"Burcu Köksal'dan AK Parti'ye geçeceğini kendisinden duymadık. Ankara'ya gelmiş, belediye başkanlarımızı ziyaret etmiş. O programı sırasında haberler çıktı. Arkadaşlar aramış, telefonu açılmamış. Ben de görüşemedim, ulaşamadım. Bir yalanlama gelmedi. Osman Gökçek ve AK Parti'nin bir önceki belediye başkanı 'ısrarla partimizin kapısında yalvarıyor; suç işliyor, hapse girmemek için' diye açıklamaları vardı. Kendisi 'Bana inanın, öyle bir şey yok' demişti."

"BAŞTAN AŞAĞIYA YALANLARLA DOLU"

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 'etkin pişmanlık hükümleri' kapsamında ifade veren oğlu Gökhan Böcek'in beyanlarına da değinen Özel, şunları söyledi:

"Bugün Gökhan'ın ifadesi var. Öyle bir şey ki defalarca iftiraya zorlanmış babası. Daha kendisi geçen gün babamı iftiraya zorlamak için bunu yapıyorlar diyor. Geçen gidiyor Antalya Cumhuriyet Başsavcısı'na. İstanbul'dan başsavcıya bağlanıyor ve ifade veriyor. 'Babamın da haberi yok' diyor. 'Parayı bir yerden çekmedim, eşten dosttan buldum. İsimleri? İsimlerini unuttum. Havalimanına kim götürdü? Unuttum, hatırlamıyorum...' Beşi ile 15'i arasında kapıdan girmişliği yok, baktırdık."

Söz konusu ifadenin zamanlamasına dikkat çeken Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gürlek'in 16 tapu kaydını açıkladık. O gün Muhittin Böcek itirafçı olacak diyor. Bu iddiası polis kayıtlarıyla -zorunlu korumaya tabiyim- çıktı. Bir benzin istasyonunda Böcek ile Özel görüşmüş diyor. Oysa bu söylediğini altı ay sonra Böcek'in önüne koydular, 'yalan' dedi. Sonra ne çıktı; Böcek'in Manisa'ya gittiği, bir benzin istasyonunda durduğu çıktı. Veli Ağbaba ile ilişkilendiriyorlar akıllarınca. 1 milyona indirmişler. Ankara'dan buraya almışlar; benzer bir ifade. Bakanın dediği şeyin kumpas olduğu gün gibi ortada. Baştan aşağıya yalanlarla dolu, partiyi, kurumu, insanları itibarsızlaştırmaya yönelik. Bu işi İstanbul'da yapan bakan koltuğuna oturdu. Bütün yetkiler elinde ama eline yüzüne bulaştırmış şekilde bu işlerden her attığı adım, bir önceki yalanını da yalanlayan korkunç bir hale gelmiş. Sen savcı değilsin ki, sen bakansın. Sen yürütmesin, onlar yargı, bağımsız. Bırak bakanı, herkese gizli."

"AKIN GÜRLEK KURUM'DAN TAPULARININ SİLİNMESİNİ İSTEDİ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunan Özgür Özel, "İlk kez burada açıklayacağım. Toplam 16 tapu var, 4'ünü gösterdi, 4'ü de korkunç. Bu tapuların ID numaraları var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a defalarca seslendim. Akın Gürlek'in 'Tapu kayıtlarını silebilir miyiz?' dediği ve olumsuz cevap aldığını da biliyoruz." dedi.

Gürlek'in kirli ilişkiler ağı olduğunu öne süren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni gelmiş bakana dört elle sarıldılar. Kirli ilişkiler ağı var. Soylu ve Yönter... Özgür Özel'i yalanlamak, rezil etmek, siyasete mat etmek istemezler mi? Neden çünkü tapular Ağrı Dağı kadar gerçek. Bir basın toplantısı daha gelecek haftaya ya da öbür haftaya. Bir bakanın görevini sürdürmesine imkan vermeyecek. Gürlek'in şahsıyla ilgili hiçbir şeyim yok. Tanımam, görmem. Bizim cumhurbaşkanı adayımıza kendince bir vehimle AK Parti'nin geçmişteki iktidara yürüyüşünü... Ben partinin genel başkanıyım, sistem diye bir şey duymadım. Meğer AK Parti'nin geçmişinde varmış."

"YENİ BELGELER AÇIKLAYACAĞIM"

Gürlek ile ilgili yeni belgeleri kamuoyuyla iki hafta içerisinde paylaşacaklarını bildiren CHP Genel Başkanı Özel, "Hazırlığını yapıyoruz, daha gelecek yeni belgeler. ‘Belge açıklayacağım’ demedim bu arada. Yeni bir basın toplantısı yapacağım ve ikinci fazını açıklayacağım. Görecek bakalım, görecek Türkiye." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığını açıklamamış olmasına dikkat çeken Özel, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Bu yalnız iddiaa boyutunda. İddiaa odur ki daha ispatlamadım. Halen daha bildirmedi mal varlığını. Bakan oldu ya, bir aylık süre. Üstünden bir ay daha geçti daha hala bildirmedi mal varlığını. Ben orada makul süreyi bekleyip, resmi süreyi bekleyip ondan sonraki salı günü veya çarşamba günü basın toplantısını yaptım. İşte o zaman öyle mi böyle mi? En doğru zamanda, en ispatı mümkün işleri bir araya getirip de karşı tarafa soruları en net soracağımız ve Erdoğan’a ‘Hadi bakalım tut bakanlıkta biraz daha’ diyebileceğimiz zamanda yapacağız basın toplantısını."

"ERDOĞAN'IN TELEFONUNU DİNLEDİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Gürlek ile ilgili iddialarını sürdüren Özel, Adalet Bakanı'nın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonunu da dinlediğini öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Özel, şunları söyledi: