İmamoğlu'ndan Rize mitingine çağrı

CHP'nin Mart 2025'ten bu yana her hafta sonu düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi Rize olarak açıklandı.

Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek miting ile ilgili tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özgür Özel'den 108'inci mitinge çağrı!

"YARIN GÜZEL MEMLEKETİMİZ RİZE'DEYİZ"

Paylaşımında geçmişte Rizeli bir vatandaşla gerçekleştirdiği diyaloğa yer veren İmamoğlu, "Yarın güzel memleketimiz Rize’deyiz. Canım Rize’m bu kara düzene karşı tek yürek olacak, ben de ekran başında onlarla olacağım." dedi.