Özgür Özel'den 108'inci mitinge çağrı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumartesi günü Rize'de düzenlenecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingiyle ilgili paylaşım yaptı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi Rize olarak açıklandı.

Mart 2025'ten bu yana 108'inci kez gerçekleştirilecek miting için CHP Genel Başkanı Özgür Özel çağrıda bulundu.

"EMEKLİNİN LOKMASINI ÇALANLARA KARŞI..."

9 Mayıs Cumartesi saat 13.30'da, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek miting ile ilgili sosyal medya paylaşımında Özel, şu ifadelere yer verdi:

"87 yaşındaki annemizi hâlâ bahçede çalıştıran, esnafın kasasına ortak olan, emeklinin kursağından lokmasını çalanlara karşı... Dertleri omzumuza aldık, umudu Rize meydanına taşımaya geliyoruz."

Paylaşımda CHP liderinin ifadelerinin yanı sıra bir de video yer aldı. Videoda konuşan emekli bir vatandaşın ekonomik durumdan şikâyetçi olduğu görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

