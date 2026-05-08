Özgür Özel Meclis'te duyurmuştu: 'akpden.com'a erişim engeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in; vergideki adaletsizliğe ve kamu kaynaklarının satışına dikkat çekmek amacıyla açıldığını duyurduğu "akpden.com" adresine erişim engeli getirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin yaptığı açıklamada, söz konusu sitenin milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendiği belirtildi.

Dernekten yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurduğu, vergi adaletsizlikleri ve kamu varlıklarının satış süreçlerine ilişkin içerikler yayımlayan akpden​.com sitesi, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi."

Geçtiğimiz salı günü düzenlenen CHP Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, isim hakkını aldıkları "akpden.com" sitesini duyurarak şunları söylemişti:

"Bundan sonra akpden.com'u yakından takip edin. Köprüleri, otoyolları, babadan dededen miras o canım kârlı işletmeleri satmaya kalktıklarında akpden.com'dan hepsini duyuracağız.

Bundan sonra gençlerin bilgisayarında, cep telefonunda ve oyun konsolunda ürünlerin niçin alınamadığını hep birlikte göreceğiz: akpden.com. Bizi izlemeye devam edin."