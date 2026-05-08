Özgür Özel Meclis'te duyurmuştu: 'akpden.com'a erişim engeli

CHP'nin vergi adaletsizliğine dikkat çekmek amacıyla açtığı 'akpden.com'a erişim engeli getirildi. Söz konusu sitenin tanıtımını, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel yapmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in; vergideki adaletsizliğe ve kamu kaynaklarının satışına dikkat çekmek amacıyla açıldığını duyurduğu "akpden.com" adresine erişim engeli getirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin yaptığı açıklamada, söz konusu sitenin milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendiği belirtildi.

AKPDEN.COM'A ERİŞİM ENGELİ

Dernekten yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurduğu, vergi adaletsizlikleri ve kamu varlıklarının satış süreçlerine ilişkin içerikler yayımlayan akpden​.com sitesi, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi."

ÖZGÜR ÖZEL GRUP TOPLANTISINDA DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz salı günü düzenlenen CHP Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, isim hakkını aldıkları "akpden.com" sitesini duyurarak şunları söylemişti:

"Bundan sonra akpden.com'u yakından takip edin. Köprüleri, otoyolları, babadan dededen miras o canım kârlı işletmeleri satmaya kalktıklarında akpden.com'dan hepsini duyuracağız.

Bundan sonra gençlerin bilgisayarında, cep telefonunda ve oyun konsolunda ürünlerin niçin alınamadığını hep birlikte göreceğiz: akpden.com. Bizi izlemeye devam edin."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

