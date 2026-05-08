Veli Ağbaba'dan hakkındaki iddialara yalanlama: Gerçekle bağdaşmayan iftiralar

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, öne sürdüğü iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Akın Gürlek'ten "Gökhan Böcek ile Özkan Yalım itirafçı oldu" iddiası

"KENDİSİYLE BİR İLETİŞİMİM OLMAMIŞTIR"

Veli Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, beyanların gerçekle bağdaşmayan iftiralardan ibaret olduğunu savunarak, ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında ne de geçmiş herhangi bir tarihte Gökhan Böcek ile bir ilişkisinin, iletişiminin veya irtibatının olmadığını belirtti.

Gökhan Böcek'i ilk ve son kez 16 Eylül 2025 tarihinde babası Muhittin Böcek'i cezaevi ziyareti sırasında tanıdığını kaydeden Ağbaba, Gökhan Böcek'in ifadesinde belirttiği 15 günlük tarih aralığında CHP Genel Merkezi'ne geldiğine dair hiçbir giriş- çıkış bilgisinin de bulunmadığını açıkladı.

"GERÇEKLE BAĞDAŞMAYAN İFTİRALAR"

İddiaların, "Siyasi itibar suikastı amacı taşıdığını" kaydeden Veli Ağbaba, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık ifadesi olarak kamuoyuna yansıyan beyanlar, gerçekle bağdaşmayan iftiralardan ibarettir. Benim; ne seçim öncesinde, ne seçim sonrasında, ne de geçmiş herhangi bir tarihte Gökhan Böcek ile bir ilişkim, iletişimim veya irtibatım asla olmamıştır. Telefon numarası dahi bende kayıtlı değildir. Hayatım boyunca Gökhan Böcek'i tanımadım. Kendisini ilk ve son kez 16 Eylül 2025 tarihinde babası Muhittin Böcek'i cezaevi ziyaretim sırasında tanıdım. Ayrıca beyanlarında Genel Merkez'e geldiği tarih olarak 15 günlük bir aralıktan bahsetmiştir. Yapılan incelemelerde belirttiği 15 günlük tarih aralığında CHP Genel Merkezi'ne geldiğine dair hiçbir giriş- çıkış bilgisi bulunamamıştır. Ankara'ya geldiğinde, kendisini uçaktan kimin aldığını, kimin bıraktığını, Genel Merkez'e nasıl geldiğini ve kiminle irtibat kurduğunu söyleyememiştir. Verdiğini iddia ettiği parayı nereden aldığını açıklayamamış, "parça parça ondan bundan" topladığını ileri sürmüştür. Yani hukuki delil teşkil edebilecek hiçbir somut bilgi olmayan tamamen hayal ürünü bir ifade kamuoyuna servis edilmiştir.

"SİYASİ İTİBAR SUİKASTI"

Olmazsa olmaz delil zincirinin hiçbir halkasının bulunmadığı ispatlanamadığı bir ifadeyle şahsıma ve partime iftira atılmaktadır. Siyasi itibar suikastı amacı taşıyan bu tür iftiralara, karalama operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz. Bu iftirayı organize edenlere; tüm hesap hareketlerimi, HTS ve baz verilerimi, ilgili tüm noktaların kamera kayıtlarını incelemeleri çağrısında bulunuyorum. Bu süreçte tüm hukuki haklarımı kullanarak suç duyurusunda bulunacağımı, iftira ve tazminat davası açacağımı bildiririm. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AKIN GÜRLEK İLE GÖKHAN BÖCEK ARASINDA "MEKAN" ÇELİŞKİSİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermeden önce Gökhan Böcek'in Manisa'da bir akaryakıt istasyonunda para alış verişi olduğunu iddia etmişti.

Gürlek, söz konusu iddiasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında yargılama var. Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Bunlar dosyada da var. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi asrın yolsuzluk davası, ikincisi ise Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası."

Gökhan Böcek ise verdiği etkin pişmanlık ifadesinde CHP Genel Merkez Binası'na giderek tanımadığı bir kişiye para verdiğini söyledi.

Akın Gürlek ile Gökhan Böcek'in iddialarındaki mekan çelişkisi dikkati çekti.