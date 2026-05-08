Son Dakika | İmamoğlu'ndan Akın Gürlek'e 'İtirafçı' tepkisi! "Tüm bunların siyasi olduğunu bizzat kendileri açık ediyor"

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in dünkü 'etkin pişmanlık' açıklamalarına ve İBB'ye yönelik yeni operasyona çok sert tepki gösterdi.

Bakan Akın Gürlek'in Özkan Yalım ve Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in 'Etkin pişmanlıktan faylandılar' sözlerine atıfla Ekrem İmamoğlu şunları ifade etti:

İddianamesi kabul edilip edilmediği belli olmayan Büyükçekmece davası için; “İddianame kabul edildi, öyle duymuştum.” diyerek, tüm yargı süreçlerinden haberi olduğunu ikrar ediyor. Şu, bu etkin pişmanlıktan faydalandı diye son dakika bilgisi veriyor."

" Savcı bakan akşam açıklama yapıyor. “Bu konuda konuşmak istemiyorum, yargı süreci devam ediyor.” diyor ama sonra tüm detayları kendi açısından anlatıyor.

Ekrem İmamoğlu, bu sabah İBB'ye yapılan yeni operasyona ilişkin de ilk tepkisini gösterdi.

Akın Gürlek'ten "Gökhan Böcek ile Özkan Yalım itirafçı oldu" iddiası

Gürlek'in etkin pişmanlık sözlerine de atıfla, "Tüm bunların siyasi olduğunu bizzat kendileri açık ediyor" diyen İmamoğlu şöyle konuştu:

"Sonra sabah operasyon yapılıyor. İBB bürokratlarımız gözaltına alınıyor. Davet edilseler ifadeye gidecek insanlar, şafak vakti operasyona maruz kalıyor.

Tüm bunların siyasi olduğunu bizzat kendileri açık ediyor. Milletimiz hepsini görüyor ve vicdanında mahkum ediyor.

Hukuksuzluğu ve zulmü büyütüyorsunuz ama korkunun ecele faydası yok. Öyle de gideceksiniz böyle de gideceksiniz. Hem de en yakın sandıkta."