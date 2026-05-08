Son Dakika | İmamoğlu'ndan Akın Gürlek'e 'İtirafçı' tepkisi! "Tüm bunların siyasi olduğunu bizzat kendileri açık ediyor"

Son dakika... Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek'in dünkü itirafçılık açıklamasına ve İBB'ye yapılan bu sabahki operasyona ilk tepkisini gösterdi.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in dünkü 'etkin pişmanlık' açıklamalarına ve İBB'ye yönelik yeni operasyona çok sert tepki gösterdi.

Bakan Akın Gürlek'in Özkan Yalım ve Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in 'Etkin pişmanlıktan faylandılar' sözlerine atıfla Ekrem İmamoğlu şunları ifade etti:

"TÜM YARGI SÜREÇLERİNDEN HABERİ OLDUĞUNU İKRAR EDİYOR"

"Savcı bakan akşam açıklama yapıyor. “Bu konuda konuşmak istemiyorum, yargı süreci devam ediyor.” diyor ama sonra tüm detayları kendi açısından anlatıyor.

İddianamesi kabul edilip edilmediği belli olmayan Büyükçekmece davası için; “İddianame kabul edildi, öyle duymuştum.” diyerek, tüm yargı süreçlerinden haberi olduğunu ikrar ediyor. Şu, bu etkin pişmanlıktan faydalandı diye son dakika bilgisi veriyor."

Ekrem İmamoğlu, bu sabah İBB'ye yapılan yeni operasyona ilişkin de ilk tepkisini gösterdi.

Gürlek'in etkin pişmanlık sözlerine de atıfla, "Tüm bunların siyasi olduğunu bizzat kendileri açık ediyor" diyen İmamoğlu şöyle konuştu:

"Sonra sabah operasyon yapılıyor. İBB bürokratlarımız gözaltına alınıyor. Davet edilseler ifadeye gidecek insanlar, şafak vakti operasyona maruz kalıyor.

Tüm bunların siyasi olduğunu bizzat kendileri açık ediyor. Milletimiz hepsini görüyor ve vicdanında mahkum ediyor.

Hukuksuzluğu ve zulmü büyütüyorsunuz ama korkunun ecele faydası yok. Öyle de gideceksiniz böyle de gideceksiniz. Hem de en yakın sandıkta."

