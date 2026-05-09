Veli Ağbaba Halk TV'de tek tek açıkladı: Bu kadar iftira bu kadar alçaklık olmaz!

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık ifadesi kapsamında dile getirdiği iddialara Halk TV canlı yayınında yanıt verdi. Ağbaba iddiaların sert bir dille reddederken, kendisinin telefon baz kayıtlarına ve HTS kayıtlarına bakılmasını istedi.

"KENDİSİNİ İLK KEZ CEZAEVİNDE GÖRDÜM"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in dün akşam canlı yayındaki açıklamalarıyla Gökhan Böcek'in ifadesinin bağlantılı olduğunu belirten Ağbaba, "Canlı yayında Gökhan Böcek'in ve etkin pişmanlıktan faydalandığı söyledi. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna, basına yansıdı; Gökhan Böcek ve eşiyle ilgili bir operasyon yapıldı. Operasyondan sonra sinir krizi geçirildiği, Başsavcıya gittiği, Başsavcıya 'ne söylerseniz söyleyin ben imzalayıp çıkacağım' dediği konuşuldu. Savcılığın da 'bizim söyleyeceğimiz bir şey yok, sen ne diyeceksen söyle' denildi. . Sonra cezaevine gitti, tekrar cezaevinden savcılığa geldi ve savcılığın açıklamış olduğu, iddia etmiş olduğu bir ifadeyi imzaladı." dedi.

Gökhan Böcek'i hayatında ilk kez tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e yaptığı ziyaret sırasında gördüğünü kaydeden Ağbaba, "Şunu söyleyelim: Orada yazılan çizilen ifadenin bir kelimesi bile, bir harfi bile doğru değil. Bugün açıklamamda da söyledim: Ben Gökhan Böcek'i ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında ya da hiç tanımış değilim. Ben Muhittin Böcek'i 2014'ten beri tanıyorum, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptım, Muhittin Böcek'i tanırım. Ancak ben Gökhan Böcek'i ilk kez 16 Eylül 2025 gün Antalya Cezaevi'nde Sayın Muhittin Böcek'i ziyarete gittiğim zaman orada gördüm." ifadelerini kullandı.

"VELİ AĞBABA İLE GÖKHAN BÖCEK'İN YAŞAMLARININ HERHANGİ BİR DÖNEMİNDE TELEFON GÖRÜŞMESİ VAR MI?"

Şu anda süren davalarda kanıt olarak sunulan HTS ve baz kayıtlarını hatırlatan Ağbaba; "Hani şu anda süren birçok davada HTS kaydı, baz kaydı falan görünüyor ya, keşke o savcı; 'Veli Ağbaba ile Gökhan Böcek’in yaşamlarının herhangi bir döneminde (bir yıl olur, iki yıl olur, on beş yıl olur) bir araya gelmişliği var mı, telefon görüşmesi var mı' diye baksaydı. Yani ifadede, 'Gökhan Böcek, Veli Ağbaba’yı aradı.' deniliyor ya, ben Gökhan Böcek'le ömrüm boyunca telefonda görüşmüş müyüm?" diye konuştu.

Telefon kayıtlarını mahkemeye vereceğini belirten Ağbaba; "Benim cep telefonumda Gökhan Böcek'in cep telefonu kayıtlı değil. "Böcek" olarak sadece Muhittin Böcek'in kaydı var. Yani insanların şerefiyle, namusuyla, itibarıyla bu kadar nasıl oynanır aklım almıyor!" dedi.

"SEN HERKESİN HTS'SİNE BAKIYORSUN, BAZ KAYDINA BAKIYORSUN!"

Ağbaba, soruşturmayı yürüten savcıya "Cumhuriyet Savcısı! Sen herkesin HTS'sine bakıyorsun, baz kaydına bakıyorsun. Sen hemen elinin altında savcısın, elinin altında istediğin yere ulaşabiliyorsun. Sor bakalım Gökhan Böcek'le Veli Ağbaba'nın telefon görüşmesi var mı ?Gökhan Böcek'le baz kaydım var mı? " diye seslendi.

"SIRT ÇANTASINDAKİ 1 MİLYON EURO'YLA HAVALİMANINDAKİ ARAMADAN NASIL GEÇTİ?"

Gökhan Böcek'in 1 milyon euro'yu sırt çantasıyla Antalya'dan Ankara'ya nasıl getirdiğini soran Ağbaba; "Diyor ki: 'Hiç tanımadıklarımdan para topladım, 1 milyon Euro'yu sırt çantama aldım, uçağa bindim." Uçaktan aramadan geçtin, hadi aramadan geçtin kardeşim... İndin, seni kim havalimanına götürdü? Kim havalimanından CHP Genel Merkezi'ne getirdi?'' diye konuştu.

"CHP GENEL MERKEZİ'NDE ODAM YOK!"

2023 yılından beri CHP Genel Merkezi'nde odasının olmadığını söyleyen Ağbaba; "CHP Genel Merkezi'ni bilenler bilir, 6. katta siyasi bir oda yok. Yani bir genel başkan yardımcılarının odası yok. Beni 2023'ten beri Genel Merkez'de —yani MYK üyeliğinden ayrıldığımdan beri— Genel Merkez'de bir odam yok. Vekillerin toplantısı oldukça giderim. 6. katta hiçbir genel başkan yardımcısının odası yok. 6. katta bilişim var, danışmanların falan odası var. Hiç tanımadığı bir insana hiç bilmediği birine 1 milyon Euro'yu teslim ediyorsun." ifadelerini kullandı.

"GÖKHAN BÖCEK İLE BİR GÖRÜŞMÜŞLÜĞÜM VARSA HER ŞEYE RAZIYIM!"

Ağbaba ayrıca; "Şimdi buradan bir daha Halk TV aracılığıyla söylüyorum: Benim telefon kaydım varsa, benim bir görüşmüşlüğüm varsa her şeye razıyım ben. Gökhan Böcek beni aramışsa, bırakın konuşmayı aramışsa yine her şeye razıyım ben" diye ekledi.

"BU KADAR İFTİRA, BU KADAR ALÇAKLIK OLMAZ!"

Söylenenlerin iftira olduğunu yineleyen Ağbaba; "Ya bu kadar iftira, bu kadar alçaklık olmaz. Yani bazen insan nasıl bu memlekette yaşıyor hakikaten hayret ediyorum. Ben milletvekiliyim! Ya milletvekiliyim ben, nasıl bir iftira atılabiliyor? Ve bu savcılar bu iftira nasıl sızdırabiliyor? Ya araştır kardeşim. Ben eğer hukuken mümkünse araştırıyor arkadaşlar, o savcıları HSK'ya şikayet edeceğim. Bunu Türkiye meselesi yapacağım. Bir insanın, bırakın milletvekilini, bir insanın haysiyetiyle nasıl oynanır kardeşim? Nasıl yapılır bu?" dedi.

"PAZARTESİ GÜNÜ MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIM"

Konuyu yargıya taşıyacağını belirten Ağbaba; "Bazılarının kuyruk yarası var; 'nasıl yapabiliriz bu pisliği nasıl bulaştırabiliriz?' Ama ben 'hodri meydan' diyorum. Bakın, kendi cep telefonu görüşmelerimi, Gökhan Böcek'le görüşmüş müyüm görüşmemiş miyim pazartesi günü mahkemeye başvuracağım. Mahkemeye başvuracağım; benim bütün banka hesaplarım, hepsi için mahkemeye başvuracağım. 1 dolar, 1 Euro almışsam her şeye razıyım ben. Ama böyle bir süreç olur mu ya? Bu da olmaz diyemiyoruz artık." ifadelerini kullandı.