Teğmen başından vurulmuş halde ölü bulundu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen olayda, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda teğmen olarak görev yapan Ümit Mete Erez, bugün saat 10.00 sıralarında evinde arkadaşları tarafından hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından tabancayla vurulduğu tespit edilen ve aslen Kocaelili olan 1 yıllık Teğmen Erez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Erez'in beylik tabancası da yanında bulundu.

Teğmen Ümit Mete Erez'in cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri tarafından olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. (DHA)