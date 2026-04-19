CHP'den iktidar medyasının 'soruşturma' haberine sert tepki! En büyük skandalı duyurdular

İktidar medyasının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 11 belediye çalışanı hakkında soruşturma izni verdiğine ilişkin haberine CHP’den sert tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Masa başında "Mansur Yavaş ve ABB'ye soruşturma izni" diye haber pompalayan yandaş basının algı operasyonlarını yakından takip ediyoruz" diyerek en büyük skandalı açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 11 belediye çalışanı hakkında soruşturma izni daha verdiği iddia edilirken soruşturmanın Ankara Etimesgut İstasyon Caddesi için düzenlenen "Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi" ihalesiyle ilgili olduğu ileri sürülmüştü.

Söz konusu soruşturma iddiasına ilişkin iktidar medyası Sabah'ta yapılan habere CHP’den sert tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Masa başında "Mansur Yavaş ve ABB'ye soruşturma izni" diye haber pompalayan yandaş basının algı operasyonlarını yakından takip ediyoruz!” ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK SKANDALI AÇIKLADI!

“Ortada kesinleşmiş bir yargı kararı veya kamu zararı yok” diyen Emir, “En büyük skandal ise; Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yapılmış TEK BİR RESMİ BİLDİRİM BİLE YOK!” sözlerini sarf etti.

Emir, açıklamasının devamında “2022'den beri süren hukuki bir süreci, kesinleşmiş gibi sunup iftira atmak çaresizliğin ve acizliğin en net özeti. Kirli oyunlarınızla ve yalan haberlerinizle ne CHP’yi ne de Mansur Yavaş'ı yıldıramazsınız!” ifadelerini kullandı.

ABB AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından söz konusu iddiaya ilişkin yapılan açıklamada, “Konuyla ilgili tarafımıza yapılmış herhangi bir resmi bildirim bulunmamaktadır. Haberde konu edilen süreç yeni değildir. İlgili dosya, 2022 yılından bu yana devam eden ve halen tahkim sürecinde bulunan teknik ve hukuki sürecin devam ettiği bir dosyadır. Bu nedenle ortada kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı gibi, kamu zararına ilişkin verilmiş nihai bir hüküm de yoktur.” ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamanın devamında, “Devam eden bir sürecin, sonuçlanmış ve kesinleşmiş gibi sunulması; kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı çabasıdır. Tarafımıza konuyla ilgili ulaşan herhangi bir yazı belge gelmesi halinde de kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir" denilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

