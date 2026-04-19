Son dakika | Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha! İktidar medyası duyurdu

İçişleri Bakanlığı'nın, Mansur Yavaş ve beraberinde 11 kişiye soruşturma izni verildiği iddia edildi. İktidar medyası Sabah'ın iddiasına göre bu soruşturma izni "Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi" ihalesi iddiasıyla Yavaş ve beraberindeki 11 çalışanı kapsıyor.

ABB'DEN AÇIKLAMA: TARAFIMIZA BİLDİRİLMEDİ

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında, 'Belediye bürokratları ve Mansur Yavaş hakkında soruşturma açıldığı' yönünde bilgiler yer aldığı belirtilerek, "Ancak konuyla ilgili tarafımıza yapılmış herhangi bir resmi bildirim bulunmamaktadır. Haberde konu edilen süreç yeni değildir.

İlgili dosya, 2022 yılından bu yana devam eden ve halen tahkim sürecinde bulunan teknik ve hukuki sürecin devam ettiği bir dosyadır. Bu nedenle ortada kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı gibi, kamu zararına ilişkin verilmiş nihai bir hüküm de yoktur. Devam eden bir sürecin, sonuçlanmış ve kesinleşmiş gibi sunulması; kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı çabasıdır. Tarafımıza konuyla ilgili ulaşan herhangi bir yazı belge gelmesi halinde de kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir" denildi.

VERİLEN SON SORUŞTURMA İZNİNDEN SONRA TEK TEK YANIT VERMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta da Karabük'te CHP mitingine araç tahsis edildiği iddiasıyla Yavaş hakkında soruşturma izni vermişti.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

Soruşturma izninin ardından düzenlediği basın toplantısında hem hakkında yürütülen soruşturmaları hem de eski döneme ilişkin başvurularını tek tek anlatan Yavaş, "Herhangi bir konuda belediye incelemeye geliyor. Bakıyor hiçbir şey yok. Raporunu tanzim edip süresinde bakanlığa götürüyor. Soruşturma evrakını veriyoruz. Bakıyoruz bu müfettiş tekrar geri gelmiş.

Anlıyoruz ki diyorlar ki ya bir şey bulamadın mı? İllaki senin bir şey bulman lazım. Git tekrar iyi bir incele bakalım ne bulabilirsin. Ne bulacaksınız ki? Yok. Biz para yemiyoruz. Haram yemiyoruz. Bulamazsınız.” ifadelerini kullanmıştı.