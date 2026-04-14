Son Dakika | Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verildi. Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 2023’te Karabük’teki seçim mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) araçlarının kullanıldığı iddiasıyla Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdi. ABB karara sert tepki gösterdi. Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, soruşturma izninin verildiğini Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında duyurdu.

screenshot-2026-04-14-at-08-20-52-canli-i-ebru-baki-ile-para-siyaset-ismail-saymaz-ibrahim-kahveci-youtube.png

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2023 yılında Karabük’te düzenlenen bir seçim mitingi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verdi.

Kararın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, dosyada Yavaş’ın doğrudan talimat verdiğine ilişkin bir tespit bulunmadığı vurgulandı. Buna rağmen varsayıma dayalı biçimde sorumluluk yüklenmeye çalışıldığı belirtildi .

screenshot-2026-04-14-at-08-23-55-canli-i-ebru-baki-ile-para-siyaset-ismail-saymaz-ibrahim-kahveci-youtube.png
"DANIŞTAY'DA İKİ DOSYA VARMIŞ"

İsmail Saymaz, ABB'den gelen şu bilgiyi aktardı:

"Bu arada Mansur Yavaş hakkında Danıştay'da iki dosya varmış. Diğerleri düşmüş. Dosyalardan biri konser, diğeri de Dodurga bölgesinde eski yönetimin imar rantına karşı çıkmaktan kaynaklı olduğu bilgisi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından aktarılıyor"

Açıklamada, tüm bu unsurlara rağmen soruşturma izni verilmesinin “hukukun zorlanması” olduğu belirtildi. Belediye yönetimi, bu adımın siyasi saiklerle atıldığını ve Yavaş’ın kamuoyu önünde yıpratılmasının amaçlandığını savundu.

Mansur Yavaş'ın soruşturma izni ile ilgili basın toplantısı yapacağı da açıklandı.

Belediyenin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu karar metninde; İlgili emir ve talimat verdiğine dair bir bilgi ve bulguya rastlanmamış…” ifadeleri yer almasına rağmen, herhangi bir somut talimat, görevlendirme ya da doğrudan fiil ortaya konulmadan; yalnızca “bilgisi dışında gerçekleşmiş olmasının beklenemeyeceği” yönündeki varsayıma dayanılarak sorumluluk atfedilmeye çalışılmıştır.

Seçim dönemlerinde dahi kamu kaynaklarının kullanılmaması yönünde hassasiyet gösterilmiş; Mansur Yavaş, kampanya sürecinde belediye başkanlığı maaşını dahi almamıştır.
Kamu imkânları ile siyasi faaliyetler arasında kesin bir ayrım yapılmasını sağlamıştır.

Nitekim bu konunun bir televizyon programında gündeme gelmesi üzerine, herhangi bir tereddüde mahal bırakmamak adına konu bizzat kendisi tarafından teftişe sevk edilmiş, yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Ayrıca, belediyeye ait araç, personel ya da herhangi bir kaynağın seçim faaliyetlerinde kullanılması yönünde yazılı veya sözlü bir talimat verilmediği de İçişleri Bakanlığının soruşturma açtığı dosyada açıkça ifade edilmiştir."

YAVAŞ BASIN TOPLANTISI YAPACAK

ABB, soruşturma iznine karşı itiraz yoluna gidileceğini duyurdu. Konuya ilişkin ayrıntılı değerlendirmenin de yapılacak basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.

ABB, açıklamasında önceki dönem uygulamalarına da dikkat çekti. Bu bölümde şu ifadeler yer aldı:

"Tüm bu açık gerçeklere rağmen, ortada somut bir delil bulunmaksızın soruşturma izni verilmesi hukukun zorlanmasıdır. Bu yaklaşım bir sindirmeye çalışma ve itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir.

Bugüne kadar seçimlerde çalışanları yoklamalar zoruyla, otobüsler kaldırarak miting miting gezdiren belediyenin tüm imkânlarını seçim dönemlerinde kullandıran
eski yönetime ilişkin tek bir soruşturma dahi açılmamışken, Mansur Yavaş hakkında açılan bu soruşturmayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Bu soruşturma izniyle maksat, Mansur Yavaş’a yönelik bir suç isnadı üretmek ve kamuoyu nezdinde algı oluşturmaktan ibarettir.

Bu karara itiraz edilecek olup, benzer durumlarda İçişleri Bakanlığının bu ve benzeri tavrına ilişkin ayrıca bir basın toplantısıyla kamuoyu bilgilendirilecektir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

