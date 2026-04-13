AKP'li Osman Gökçek’in “Ankara'da fahiş su zammı iptal edildi” mesajının ardından Ankara Büyükşehir gerçeği açıkladı. Belediye Gökçek'in başvurusu ile alınan mahkeme kararı ile indirimli tarifeyi kalktı ve 1 milyon 128 bin abonenin faturasını zamlandı.

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in Ankaralılara gönderdiği SMS ile başlayan su tarifesi tartışmasına Ankara Büyükşehir Belediyesi yanıt verdi.

Gökçek, mesajında, “Ankara İdare Mahkemesi'nde açmış olduğum dava sonucunda, Mansur Yavaş'ın konut ve iş yerlerine yaptığı fahiş su zammı iptal edilmiştir. Hemşerilerimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi, açıklama yayımladı. Belediyenin açıklamasında, "“Suya zammı iptal ettirdim” diyen AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in sözleri gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

"İŞİN ASLI İNDİRİMLİ TARİFE KALKTI"

Belediye, mahkeme kararının yurttaş lehine değil, düşük tüketimli aboneler aleyhine sonuç doğuracağını belirtti.

Açıklamada, “İşin aslı; dar gelirlinin kullandığı indirimli tarifeyi ortadan kaldırarak suyun daha pahalıya kullanılmasına neden olacaktır.” ifadesi kullanıldı.

ABB’ye göre kararın uygulanması hâlinde 1 milyon 128 bin abone daha yüksek tarifeden su kullanacak. Hâlihazırda indirimli tarifeden yararlanan abonelerin metreküp başına yaklaşık 46 lira ödediği, karar sonrası bu bedelin 51 liraya çıkacağı belirtildi. Belediye, Ankara’daki abonelerin yüzde 66’sının bu değişiklikten doğrudan etkileneceğini savundu.

"MAHKEME KARARI NEDENİYLE YÜZDE 10 ZAM YANSIYACAK"

Açıklamada, “Bugün indirimli tarifeden yararlanan aboneler suyun metreküpünü yaklaşık 46 liradan öderken, bu karar sonrası 51 liradan ödemeye başlayacaktır. Yani Ankara'daki abonelerin yüzde 66'sı bu karardan doğrudan etkilenecektir. Ve hiç istemesek de mahkeme kararı sonrası yüzde 10 zam faturaya yansıtılmış olacaktır.” denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mahkemenin suyun pahalı satıldığı yönünde bir hüküm kurmadığını da vurguladı.

Açıklamada, “Altını özellikle çizelim: Mahkeme bu kararı ‘ASKİ suyu pahalı satıyor’ diyerek vermemiştir. Karar tamamen usule ilişkindir. Yani mahkeme ‘su fiyatı yüksektir’ dememekte; bu düzenlemenin meclis kararıyla değil, ilgili mevzuatta öngörülen yöntemle yapılması gerektiğini belirtmektedir.” ifadelerine yer verildi.

"BU KADAR VİLLASININ HAVUZUNU DOLDURANLARIN SEVİNDİRDİ"

Belediye, buna rağmen ortaya çıkan sonucun değişmediğini savundu. Açıklamada, “Ancak sonuç değişmemektedir. Bu karar; suyu tasarruflu kullanan vatandaşı değil, villasının havuzunu doldururken suyu sınırsız bir kaynak gibi tüketenleri sevindirmiştir.” denildi.

AKP DÖNEMİNDE FİYATI AÇIKLADILAR

ABB, su fiyatlarına ilişkin geçmiş dönem karşılaştırması da yaptı. Açıklamada, 2014-2017 döneminde suyun metreküp fiyatının 1,7-1,8 dolar seviyesinde olduğu, 2019-2022 döneminde bunun 1 doların altına düştüğü, bugün ise yaklaşık 1,02 dolar düzeyinde bulunduğu belirtildi.

Belediye, tüm maliyet artışlarına rağmen suyun geçmiş döneme göre hâlâ daha düşük seviyede sunulduğunu savundu.

Kademeli tarifenin hem vatandaşı korumak hem de tasarrufu teşvik etmek amacıyla uygulandığı belirtildi.

ABB, 0-15 metreküp aralığında su kullanan abonelerin oranı yüzde 85’e ulaştı ve 10 metreküpün altında tüketim yapanların oranı da arttı. Aylık 30 metreküp ve üzeri tüketim yapan küçük grubun toplam tüketimdeki payının ise gerilediği ifade edildi.

Açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı:

“Ve şimdi açık açık soruyoruz: 10 metreküpün altında su kullanan, yani korunması gereken vatandaşın indirimini iptal ettiren siz değil misiniz? Bugün çıkıp ‘Ankaralının hakkını savunuyoruz’ demekle gerçekler değişmez. Bu kararın sorumluluğu da, faturası da ortadadır. Bu yapılan, Ankaralının değil; kendisi gibi villasında havuz dolduranların hakkını savunma

Melih Gökçek'in oğlu AKP Vekili Osman Gökçek'in Ankaralılara yolladığı SMS

ABB'nin açıklaması da tam olarak şöyle: