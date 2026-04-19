Son dakika | Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7.52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 19, 2026
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-04-19
Saat:10:04:41 TSİ
Enlem:34.86444 N
Boylam:26.09278 E
Derinlik:7.52 km
Detay:
DEPREM ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?
Deprem öncesinde alınabilecek önlemler, can ve mal kayıplarını azaltmak açısından büyük önem taşır. İşte deprem öncesi alınması gereken temel önlemler:
Bina güvenliğini kontrol edin: Oturduğunuz binanın deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını öğrenin, gerekiyorsa güçlendirme yaptırın.
Eşyaları sabitleyin: Dolap, kitaplık, raf, beyaz eşya gibi devrilebilecek eşyaları duvara sabitleyin.
Ağır eşyaları aşağıya yerleştirin: Raflarda ağır eşyaları alt bölümlerde bulundurun.
Acil durum çantası hazırlayın: Su, dayanıklı gıda, ilk yardım malzemeleri, fener, pil, düdük, powerbank, battaniye ve kişisel ilaçları içeren bir çanta hazır bulundurun.
Toplanma alanlarını öğrenin: Evinize ve iş yerinize en yakın deprem toplanma alanlarını önceden belirleyin.
Aile afet planı yapın: Deprem anında ve sonrasında aile bireylerinin nasıl ve nerede buluşacağını kararlaştırın.