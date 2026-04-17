Ege'de 4,1'lik deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıkladığı verilere göre Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 15.47'de meydana gelen deprem yerin 4.62 kilometre derininde gerçekleşti.
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [255.55 km] Datça (Muğla)
Tarih:2026-04-17
Saat:15:47:21 TSİ
Enlem:35.15306 N
Boylam:25.34306 E
Derinlik:4.62 km
DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?
Deprem, ülkemizin sıkça karşılaştığı doğal afetlerden biri olup, ne zaman gerçekleşeceği öngörülemeyen, önemli ve tehlikeli bir durumdur. Bu nedenle, olası bir deprem anında hayatta kalmak, sonrasında ise güvenli bir şekilde yaşamın devam ettirilebilmesi ve temel ihtiyaçlara hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi için önceden hazırlıklı olmak büyük önem taşır.
Deprem çantasında bulundurulması gereken malzemeler
İçilebilir su
Konserve ve paketli gıdalar
İlk yardım malzemeleri
El feneri ve yedek pil
Radyo
Düdük
Kişisel hijyen ürünleri
Yedek giysi
Battaniye
Kimlik ve para