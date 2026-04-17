Son Dakika | Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'ın açıkladığı verilere göre Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının açıkladığı verilere göre Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 15.40'da meydana gelen deprem yerin 10.94 kilometre derininde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 17, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Üzümlü (Erzincan)
Tarih:2026-04-17
Saat:15:40:09 TSİ
Enlem:39.64833 N
Boylam:39.67139 E
Derinlik:10.94 km
Detay:https://t.co/Fay7lGXUbH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 4 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin verilerini paylaştı. Açıklanan verilerde Erzincan'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü.
Saat 15.40'da meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derininde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 17, 2026
KUCUKKADAGAN-(ERZINCAN) https://t.co/mtAQW4oyEc
17.04.2026, 15:40:10 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
