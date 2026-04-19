İstanbul'da 25,5 milyonluk uyuşturucu operasyonu

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Nisan Pazar günü saat 22.45 sıralarında Kanarya Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair bilgi aldı. Alınan ihbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 43 yaşındaki İlyas Y. ile 37 yaşındaki Ziya K. yakalanarak gözaltına alındı.

25,5 MİLYON LİRALIK MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı detaylı aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 25,5 milyon lira olduğu hesaplanan uyuşturucu maddeler bulundu. Ele geçirilenler arasında; 14 kilo 362 gram ağırlığında toplam 47 bin 873 adet ekstazi hap, 50 gram kokain, 28 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin lira nakit para yer aldı. Tüm uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYITLARI DİKKAT ÇEKTİ

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki dosya incelemesinde geçmişteki suç kayıtları öne çıktı. Şüphelilerden İlyas Y.’nin 5, Ziya K.’nin ise poliste farklı suçlardan 12 ayrı kaydı olduğu belirlendi. Toplamda 17 suç kaydı bulunan iki şüphelinin mahalle arasındaki faaliyetleri operasyon anlarında cep telefonu kameralarına da yansıdı.

YARGI SÜRECİ VE TUTUKLAMA

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan İlyas Y. ve Ziya K., "Uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 Nisan'da gerçekleşen operasyonla ilgili hukuki sürecin devam ettiği bildirildi. (DHA)