Hapis cezası kesinleşen Zehra Kınık için infaz süreci başladı!

Yayınlanma:
İstanbul’da, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne yol açan kazaya ilişkin 2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık için infaz süreci başlatıldı. Mahkeme, cezanın uygulanması ve Kınık’ın ehliyetine 1 yıl el konulması için savcılığa yazı gönderdi.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde 9 Temmuz günü kullandığı otomobille motosiklete çarparak 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne, 2 kişinin ise yaralanmasına sebep olan Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık için infaz süreci başlatıldı.

HAPİS CEZASI KESİNLEŞTİ!

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşen eski Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık ile ilgili infaz işlemlerini başlattı.

İNFAZ SÜRECİ BAŞLADI!

Mahkeme, hapis cezasının infazı ve sürücü belgesinin 1 yıl süreyle geri alınması için savcılığa yazı gönderdi. İnfaz Savcılığı'nın Fatma Zehra Kınık'a teslim olması için bir tebligat göndermesi ve verilecek süre içerisinde teslim olmasını istemesi bekleniyor.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Beykoz'da, 9 Temmuz günü kullandığı otomobille motosiklete çarparak 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne, 2 kişinin ise yaralanmasına yol açan Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’a mahkeme tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Söz konusu karar, kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. Bir gün bile tutuklu kalmayan Kınık’ın ehliyetine mahkeme tarafından el konulmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
