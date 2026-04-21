Hapis cezası kesinleşen Zehra Kınık için infaz süreci başladı!

İstanbul’un Beykoz ilçesinde 9 Temmuz günü kullandığı otomobille motosiklete çarparak 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne, 2 kişinin ise yaralanmasına sebep olan Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık için infaz süreci başlatıldı.

HAPİS CEZASI KESİNLEŞTİ!

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşen eski Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık ile ilgili infaz işlemlerini başlattı.

İNFAZ SÜRECİ BAŞLADI!

Mahkeme, hapis cezasının infazı ve sürücü belgesinin 1 yıl süreyle geri alınması için savcılığa yazı gönderdi. İnfaz Savcılığı'nın Fatma Zehra Kınık'a teslim olması için bir tebligat göndermesi ve verilecek süre içerisinde teslim olmasını istemesi bekleniyor.

Zehra Kınık 3 ay hapis yatacakmış! Oğlu ölen anne feryat etti: Acı içinde kıvranıyorum

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Beykoz'da, 9 Temmuz günü kullandığı otomobille motosiklete çarparak 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne, 2 kişinin ise yaralanmasına yol açan Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’a mahkeme tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Söz konusu karar, kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. Bir gün bile tutuklu kalmayan Kınık’ın ehliyetine mahkeme tarafından el konulmuştu.