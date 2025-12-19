Zehra Kınık 3 ay hapis yatacakmış! Oğlu ölen anne feryat etti: Acı içinde kıvranıyorum

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, 2023 yılında çarptığı motosikletteki 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada, daha önce 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak bazı müştekilerin şikâyetlerini geri çekmesi üzerine karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu ve dava yeniden görüldü. Bugün İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ikinci duruşmada Kınık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yurt dışına çıkış yasağı da devam edecek. Ehliyetini de bir yıl kullanamayacak.

KINIK TARAFI: SUÇ YOK

Duruşmada savunma yapan Kınık’ın avukatları, kazada hayatını kaybeden Batın Barlasçeki’nin annesi ile yaralananlara maddi ve manevi tazminat ödendiğini, bazı müştekilerin şikâyetlerini geri çektiğini belirtti. Ayrıca Kınık’ın kusursuz olduğunu iddia ederek, "Barlasçeki’nin ölümüne neden Yavuz Selim Öztürk’tür. Bu olayda bu (Kınık) ailesinin hiçbir kusuru yoktur" dedi.

17 yaşındaki gencin ölümüne neden olmuştu! Zehra Kınık 'sus payı' vermeye kalktı anne isyan etti

ANNE FERYAT ETTİ

Kararın ardından adliye önünde konuşan Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan, verilen cezaya sert tepki gösterdi:

"Verilen ceza şaka gibi. Bir canın bedeli iki yıl ki, onun da içeride geçirme süresi de üç ay mı o da belli değil. Trafikte işlenen suçlar için verilen cezalar gerçekten komik. Ceza değil yani bu kesinlikle. Bir can gitmiş ve bir daha asla geri gelmeyecek. Yani kabul edemiyorum. Üzgünüm... Benim çocuğum gitti ve ben acı içinde kıvranıyorum. Şikayetinden vazgeçenler için şunu söylemek istiyorum; kendileri de ölüme sebep olma suçundan aynen ortaktır"

Tekrar istinaf süreci olarak itiraz edeceğiz. Ama sonuç ne olur bilmiyorum. Çünkü Türk kanunlarında bunun bir cezası yok. Trafikte ehliyeti olan birileri o zaman herkesi öldürsün. Yani bu kanunlar bunu söylüyor insanlara"

"TAHMİNEN ÜÇ AY YATACAK"

Aile avukatı Uysal Uğurlu ise verilen cezanın detaylarını şöyle aktardı:

"Fatma Zehra Kınık’ın eylemi sebebiyle üç yıl ceza verildi. 1/6 oranında takdir indirimi yapıldı ve iki yıl altı aylık bir ceza öngörüldü. Şu anki infaz yasasına göre üç aylık bir hapis cezası öngörüyoruz. Tahminen bu ceza açık cezaevinde geçirilecek, ardından iki yıl denetimli serbestlik uygulanacak"

Uğurlu, sanık tarafının kazayı motosikletin sebep olduğu yönündeki savunmalarına da itiraz ederek şunları söyledi:

"Fatma Zehra Kınık, ‘dur’ levhasına uymayarak bariz bir şekilde ara yoldan çıkıp, ana caddede geçen motora çarptığı tespit edildi. Bu üç rapora rağmen hâlâ Kınık’ın suçsuz olduğunu savunmak gerçekten abeste iştigaldir"

Savunma tarafının maddi zararların karşılandığı gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ettiğini aktaran Uğurlu, mahkemenin bu savunmaya itibar etmediğini belirtti: