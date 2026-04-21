Enişte katili bu sefer de eşinin dayısını öldürdü! “Kendimi savundum”

Zonguldak’ta bulunan İsmet İnönü Parkı’nda meydana gelen olayda, Murat Dereli (44) ile eşinin dayısı Serkan Akdal (44) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Demir sopalı saldırıya uğradığı iddia edilen Dereli, yaşanan arbede sırasında Akdal’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken hastaneye kaldırılan Akdal, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2004 YILINDA DA ENİŞTESİNİ ÖLDÜRMÜŞ!

Ekipler, olayın ardından kaçan Murat Dereli’yi, Yayla Mahallesi’nde ağaçlık alanda yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dereli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Murat Dereli’nin 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası aldığı, 2012’de cezasını tamamlayarak tahliye olduğu ortaya çıktı.

TAKSİCİ TANIK OLARAK DİNLENDİ!

Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2’nci duruşması bugün görüldü. Salonda, tutuklu sanık Murat Dereli ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, olay günü ölen Serkan Akdal ve yeğenlerini olay yerine getiren taksici tanık olarak dinlendi. Taksici, alkollü olduklarını telefonda tartıştıklarını, Akdal’ın yeğenlerine sopa verdiğini, ‘Döveceğiz’ gibi şeyler söylediğini duyduğunu ifade etti.

SAVCI “HAKSIZ TAHRİK” İNDİRİMİ İSTEDİ!

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaada Murat Dereli için ‘Haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla, "haksız tahrik altında 2 çocuğa karşı kasten yaralama" suçundan 1,5 aydan 1,5 yıla kadar 2 kez hapis cezası talep etti.

“BANA SALDIRMASALAR KENDİMİ SAVUNMAK ZORUNDA KALMAZDIM”

Dereli, duruşmada yaptığı savunmada “Ben evime gidecektim, kameralarda göründüğü gibi. Bana saldırmasalar kendimi savunmak zorunda kalmayacaktım. Keşke saldırmasalardı, bunlar olmasaydı. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım” sözlerini sarf etti.

DURUŞMA ERTELENDİ!

Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre verilerek ertelendi. (DHA)



