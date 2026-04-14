Giresunlu madenin hesabını AKP'li vekilden sordu: Yuhalanınca kaçtı

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün şirketi Alagöz Holding, nisan ayının başında Tirebolu’nun Sekü köyünde maden arama faaliyetleri için alana sondaj makinelerini sokmaya çalışmış, bölge halkı mahkeme kararına rağmen alana sokulmaya çalışılan sondaj makinelerinin faaliyete geçmesini engellemeye çalışmıştı. 7 Nisan’da ise şirketin sondaj makineleri jandarma eşliğinde alana sokulmuş, bölge halkıysa mücadeleyi de nöbeti de bırakmayacaklarını açıklamıştı.

Yaşananların ardından Tirebolu'nun Sekü köyüne gelerek vatandaşlarla konuşan AKP Giresun Milletvekili Nazım Elmas, mahkeme kararları ve uzman raporlarına ilişkin sorulara yanıt veremeyince gerilim tırmandı. Vatandaşlar Elmas'ı madencilik şirketinden yana olmakla suçlarken yuhalayarak tepkisini gösterdi. Tepkilerin ardından Elmas olay yerinden "kaçarak" uzaklaştı.

GİRESUNLU MADENİN HESABINI AKP'Lİ VEKİLDEN SORDU

Bölgeye gelen Nazım Elmas'ın konuşması, köylülerin "Yazıklar olsun" tepkileriyle sık sık kesildi. Kendisine sahadan görüntülerin iletildiğini savunan Elmas'a, vatandaşlardan Çatalağaç’tan en son ne zaman görüntü aldığını sordu.

Elmas’ın “Bu ay geldi” yanıtını vermesi üzerine bölge halkı, “Çatalağaç’ta daha ne olması lazım o halde müdahale edilmesi için? Burada boş boş konuşmaya gerek yok. Bölgeye gidelim, bakalım o zaman” diyerek tepki gösterdi. Şirketin bölgedeki diğer faaliyetlerini hatırlatan köylüler, "Bu şirketin burada yaptıklarının örnekleri var. En yakın örnek, Çatalağaç katledildi. Siz diyorsunuz ki, benim önümde böyle bir rapor yok. Biz size nasıl güveneceğiz de bu madene izin vereceğiz?” sorusunu yöneltti.

Elmas'ın “Ben bilimsel konuşuyorum, elinde bir rapor varsa bana onu gönder” şeklindeki savunmasına, köylüler "Raporu siz veriyorsunuz" karşılığını verdi. Elmas raporların uzmanlarca verildiğini söylese de bir vatandaş, “Vekilim ben eğer şeref, haysiyet sahibi değilsem bana yukarıdan emir geldiğinde, ‘Bu rapor olumlu çıkacak’ dendiğinde o rapor olumlu çıkar. Ben şu an Türkiye’de olanı söylüyorum” ifadelerini kullandı.

YUHALANINCA KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine bir vatandaşın Elmas'ın elinden mikrofonu alarak, “Sen benim vekilimsin, beni dinleyeceksin” dediği görüldü. Köylülerin soruları karşısında zor anlar yaşayan ve yuhalanan AKP'li vekil, beraberindekilerle birlikte apar topar alanı terk etti.

Yaşananların ardından BirGün'e konuşan yöre halkı, Elmas'ın tavrına yönelik şu iddialarda bulundu:

"Vekil ‘Biz ne dersek, AKP ne derse o olur’ diyor. Ama biz halkız, derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. ‘Sizi halk seçti, halkın ne dediği önemli’ dedik. Kendisi her şekilde konuyu başka yere çekti. Hatta ‘Madem sıkıntı yok, biz Çatalağaç’taki dereden size su getirelim, onu için’ dedik. ‘Yok, ben oradan su içmem’ dedi bize."

Vatandaşlar, Elmas'ın yolların kapatılması dahil tüm sorunları jandarma ile görüşeceğini söylediğini belirterek, her gelenin benzer vaatlerde bulunmasının çözüm olmadığını vurguladı.