Gümrükte uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 378 milyon lira

Edirne ve İstanbul'da düzenlenen iki ayrı operasyonda, piyasa değeri 378 milyon 107 bin Türk lirası olan toplam 420 kilogram esrar ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı, hem kara sınırı hem de hava yoluyla Türkiye'ye sokulmak istenen uyuşturucu maddelerin imha edildiğini ve adli sürecin başlatıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'ı risk analizi kapsamında takibe aldı. Ekiplerin araç üzerinde gerçekleştirdiği detaylı arama sonucunda, 280 kilogram esrar ele geçirildi. Bakanlık, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen bu operasyonla maddenin ülkeye girişinin önlendiğini belirtti.

ABD ÇIKIŞLI KARGO PAKETLERİNDE 140 KİLO UYUŞTURUCU

Operasyonun İstanbul ayağında ise hedef İstanbul Havalimanı'ndaki kargo gönderileri oldu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çıkışlı bir kargo gönderisini şüpheli bularak incelemeye alan ekipler, paketlerin içerisinde 140 kilogram esrar tespit etti. Bu operasyonla birlikte, toplam ele geçirilen uyuşturucu miktarı 420 kilograma ulaştı.

PİYASA DEĞERİ 378 MİLYON LİRA OLARAK HESAPLANDI

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği iki operasyonda el koyulan uyuşturucu maddelerin mali değeri de netleşti. Yapılan incelemeler sonucunda, ele geçirilen 420 kilogram esrarın toplam piyasa değerinin 378 milyon 107 bin Türk lirası olduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, yasal prosedürler çerçevesinde imha edildi.

İKİ AYRI BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede etkin ve kararlı çalışmaların sürdüğü vurgulandı. Olayların ardından yargı süreci devreye girdi. Edirne ve İstanbul'daki sevkiyatlarla ilgili olarak Edirne ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

