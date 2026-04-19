Nesli tükenmek üzere! Erzincan'da ortaya çıktı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki sarı benekli semender görüntülendi.

Kemaliye’de doğa fotoğrafı çekmek için araziye çıkan vatandaşlar, nesli yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı için koruma altında bulunan ‘benekli semenderler’ gördü.

Vatandaşlar, semenderi, kamerayla kayıt altına alındı. (DHA)

SEMENDERLER NEREDE YAŞAR?

Semenderler, nemli ormanlar, serin akarsular, gölet kenarları, nemli topraklar ve taş altları gibi ıslak ve gölge alanlarda yaşar.

Kuzey Yarımküre'de yaygındırlar ve genellikle su içinde veya suyun hemen yakınında, nemli ortamlara bağlı kalarak hayatlarını sürdürürler. Türkiye'de ise özellikle dağlık, ormanlık ve nemli bölgelerde bulunurlar.

Yaşam Alanları ve Özellikleri:

Nemli Bölgeler: Derileri geçirgen olduğu için kurumamak adına her zaman nemli ve serin ortamlara ihtiyaç duyarlar.

Saklanma Yerleri: Gündüzleri taş altlarında, çürümüş ağaç kabukları altında veya nemli topraklarda gizlenirler.

Su Bağımlılığı: Bazı türler hayatları boyunca suda yaşarken, bazıları sadece üreme dönemlerinde suya girer, diğerleri ise karasaldır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

