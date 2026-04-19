Avcılar’da çöp ev krizi: Tahliye operasyonu yarıda kaldı

İstanbul Avcılar’da yoğun koku nedeniyle boşaltılmak istenen binada hukuk savaşı başladı. Belediyenin 5 saatlik çalışması mahkeme kararıyla durdurulurken, mahalle sakinleri sağlığını tehdit eden çöplerle baş başa bırakıldı.

Avcılar'ın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Mektep Sokak'ta, dört katlı bir binanın önünde bekleyen üç büyük belediye kamyonu, beş saatlik yoğun bir çalışmanın ardından ağzına kadar dolmuş vaziyetteydi. Kamyonların kasalarında yükselen yığınlar; kartonlar, kumaş parçaları ve kent yaşamının dışına itilmiş binlerce parça atıktan oluşuyordu. Ancak ekipler dördüncü kamyonu doldurmaya hazırlanırken gelen bir yargı haberi, sadece temizlik çalışmasını değil, mahalle sakinlerinin haftalardır süren bekleyişini de belirsizliğe itti.

Sekiz daireli binanın yarısına sahip olan Yıldız Yetgin'in mülkiyetindeki iki dairenin "çöp eve" dönüştüğü iddiasıyla başlayan süreç, bireysel haklar ile kamu yararı arasındaki o ince çizgide düğümlendi.

BEŞ SAATTE ÜÇ KAMYON ATIK

Mahalle sakinlerinin, Yetgin'e ait dairelerden yayılan ve günlük yaşamı felç eden yoğun koku üzerine savcılığa yaptığı başvurular, geniş çaplı bir kamu müdahalesini beraberinde getirdi. Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, belediye ekipleri ve emniyet güçleri eşliğinde binaya girildi.

İtfaiye ekiplerinin desteğiyle kapıları açılan dairelerde karşılaşılan manzara, kentsel atık yönetiminin sınırlarını zorlar nitelikteydi. Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, polis gözetiminde yürüttüğü beş saatlik mesaide, yalnızca tek bir daireden üç kamyon dolusu eşya ve çöp tahliye etti. Mahallede geniş güvenlik önlemleri altında yürütülen operasyon, bir mülkün nasıl bir halk sağlığı sorununa dönüşebileceğini gözler önüne serdi.

YARGI KARARIYLA DURDURULAN TAHLİYE

Tahliye işlemi planlanan ikinci daireye geçmek üzereyken, mülk sahibi Yıldız Yetgin'in yaptığı hukuki itiraz yerel mahkemeye ulaştı. Mahkemenin, tahliye işleminin geçici süreyle durdurulmasına yönelik kararı, belediye ekiplerinin çalışmasını bıçak gibi kesti. Hukuki prosedür gereği ekipler, henüz dokunulmamış olan diğer dairedeki işlemi durdurarak sahadan çekilmek zorunda kaldı.

KARAR BEKLENİYOR

Belediye tarafından tahliye edilen atıklar şehir dışındaki depolama alanlarına götürülürken, binadaki diğer dairelerin akıbeti şimdi yargıdan gelecek nihai karara bağlı. Komşuların yoğun kokudan şikayetçi olduğu Mektep Sokak sakinleri için ise gündelik yaşam, mahkeme salonundan çıkacak sonucu bekleyen bir belirsizliğe dönüşmüş durumda.

İlgili dairelerdeki hijyen koşullarının kamu sağlığına yönelik oluşturduğu riskin boyutu, önümüzdeki günlerde verilecek olan mahkeme kararıyla netleşecek. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

