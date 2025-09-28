Evden 4 ton 650 kilo çöp çıktı

Yayınlanma:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Şarhöyük Mahallesi’nde bulunan bir evden 4 ton 650 kilo çöp çıkarıldı.

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevrede yaşayan vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Şarhöyük Mahallesi Örenköy Sokak’ta “çöp ev” haline gelen bir evde çalışma yaptı.

İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararının ardından faaliyete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evin içerisinde uzun süredir bekleyen çöplerin dışarı çıkarılması için çalışma başlatıldı.

ekipler-11zon-1.jpg

8 yılda binlerce poşet çöp topladılar!8 yılda binlerce poşet çöp topladılar!

ÇIKAN ATIKLAR ATIK MERKEZİNE TAŞIDI

Polis ve zabıta nezaretinde belediye ekipleri tarafından evden, çeşitli atıklardan oluşan 4 ton 650 kilogram çöp toplandı. Ekipler, çıkan atıkları atık merkezine taşıdı.

Yetkililer, ilçede bu tür çöp evlere müsaade edilemeyeceğini ifade ederek, vatandaşların benzer durumlarda Mavi Masa hattından belediyeye başvurabileceğini ifade etti.

evden-4-ton-650-kilo-cop-cikti.jpg

9b5befe3-101a-48cd-8892-e276d9d715ed-w-11zon.jpg

Kaynak:ANKA

