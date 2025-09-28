8 yılda binlerce poşet çöp topladılar!

Erzurum'da görev yapan 13 gönüllüden oluşan çevre timi, 8 yıldır mesire alanları, kent ormanları, park ve bahçelerde biriken binlerce poşet çöpü toplayarak çevre kirliliğiyle mücadele ediyor.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde bilgi işlem personeli olarak görev yapan, 1 çocuk babası Abdulkerim Erzene, gönüllü arkadaşlarıyla çevre kirliliğine karşı mücadele başlattı. Çeşitli kurumlarda görev yapan gönüllülerde oluşan çevre timi, boş vakitlerini atık toplamaya adadı.

Gönüllüler, hafta sonları, mesaiden arta kalan zamanlarında mesire alanları, kent ormanları, park ve bahçelerden binlerce poşet çöp topladı.

p-5.jpg

Son olarak Atatürk Üniversitesi kampüsü içindeki çamlık alana atılan yüzlerce plastik ve cam şişe ile kilolarca çöpü poşetlere dolduran gönüllüler, vatandaşları da temizlik konusunda uyardı.

Çocuklarının da destek verdiği gönüllüler, çevre temizliği konusundaki hassasiyetlerini sürdüreceklerini bildirdi.

cop-4.jpg

"GÖNÜLLÜ OLARAK BU İŞİ YAPIYORUZ"

Çevre gönüllüsü arkadaşlarıyla, mesire ve park alanlarında 8 yıldır çöp topladıklarını söyleyen Abdulkerim Erzene, "Doğamıza temiz bir hava verebilmek, geleceğimize temiz bir nefes olabilmek için insanların bıraktıkları bütün atıkları toplamaya devam ediyoruz. Bizim vakıfla, dernekle hiçbir ilgimiz yok. Tamamen gönüllü olarak bu işi yapıyoruz. Vatanı, silahla nöbet tutarak korumuyoruz ama biz de doğamızı temizleyerek vatanımıza hayırlı bir evlat olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

p-3.jpg

Erzene çevreyi temizlerken topladıkları atıkları geri dönüşümde kullanarak elde edecekleri gelirle ise engellilere akülü araç, sokak hayvanlarına mama almayı planladıklarını belirtti.

p-2.jpg

ŞİŞELERİ KIRMAYIN

Çöp toplama sırasında sıkça karşılaştıkları tehlikelere de dikkat çeken Abdulkerim Erzene, "Kırık şişeler en büyük problemimiz. Lütfen şişelerinizi attığınız zaman kırmayınız. Hem hayvanlara zarar veriyor hem de orman yangınlarının en büyük sebeplerinden biri" diye konuştu.

cop-1.jpg

Erzene, amaçlarının sadece temizlik yapmak olmadığını vurgulayarak, "Atanların azalması, gönüllülerin çoğalması en büyük isteğimiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:DHA

