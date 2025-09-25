Kötü koku şikayetine gittiler: 8 kamyon çöp çıkardılar!

Antalya’nın Kepez ilçesinde belediye ekipleri, iki evden toplam 8 kamyon çöp çıkararak temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kepez Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu’na yapılan ihbar üzerine Beşkonaklılar ve Güneş mahallelerindeki müstakil evlerden kötü kokular geldiği bildirildi. Kurul, söz konusu evlerin temizlenmesine karar verdi.

8 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Kararın ardından Kepez Belediyesi temizlik ekipleri, polis güvenlik önlemleri eşliğinde belirtilen adreslere sevk edildi. Beşkonaklılar Mahallesi’nde S.T.’ye ait ev ve bahçeden 2 kamyon, Güneş Mahallesi’nde F.B.’ye ait ev ve bahçeden ise 6 kamyon atık çıkarıldı.

F.B. ve kızı A.B., temizlik çalışmasını engellemek için uzun süre ekiplere direnç gösterdi. Polis ekiplerinin ikna çabalarıyla evden uzaklaştırılan anne ve kızının ardından temizlik çalışması başladı.

Ekipler, evleri çöplerden arındırdıktan sonra ilaçlama işlemi gerçekleştirdi. Çıkartılan tüm atıklar, Antalya şehir çöplüğüne taşınarak imha edildi. Yetkililer, temizlik çalışmalarının çevre ve halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.