25 suç kaydı ve kesinleşmiş hapis cezasına rağmen sokaktaydı: 8 aracı daha soydu

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri; Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde park halindeki 8 ayrı araçtan hayalet ekran çalınması üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda yakalanan şüphelilerden 34 yaşındaki C.T.'nin adli sicil kaydı dikkat çekti. C.T.'nin 21'i "otodan hırsızlık" olmak üzere toplam 25 suç kaydının bulunduğu, ayrıca "hırsızlık" suçundan arandığı ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu saptandı.

İKİ ŞÜPHELİNİN TOPLAM 40 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Operasyon kapsamında yakalanan diğer şüpheli 48 yaşındaki C.S.'nin de benzer bir suç geçmişine sahip olduğu belirlendi. Emniyet verilerine göre C.S.'nin 7'si "otodan hırsızlık" olmak üzere toplam 15 suç kaydı mevcut. Toplamda 40 suç kaydı bulunan iki şüphelinin, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındığı bildirildi.

CAMLARI KIRIP KONSOLU SÖKTÜKLERİ ANLAR KAYITTA

Haber dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin hırsızlık yöntemleri net bir şekilde görüldü. Kayıtlarda, şahısların park halindeki araçların camlarını kırarak içeri girdikleri, hayalet ekran konsollarını sökerek olay yerinden uzaklaştıkları anlar yer aldı. Bu görüntüler ve elde edilen deliller, soruşturma dosyasına eklendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ZANLILAR TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan C.T. ve C.S., adliyeye sevk edildi. Aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. ile birlikte her iki şüpheli de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 ayrı araç sahibinin mağdur olduğu olayla ilgili hukuki süreç tamamlandı.