BTK'dan 'çocuk sim kartı' ve VPN adımı! Düğmeye basıldı

BTK'dan 'çocuk sim kartı' ve VPN adımı! Düğmeye basıldı
BTK'nın özellikle son iki okul saldırısının ardından harekete geçtiği öne sürüldü. Hazırlıklardan birisi çocuklara özel sim kart. Bu sim kartlar aile tarafından kontrol edilebilecek. Öte yandan VPN hizmetlerine de lisans şartı gündemde.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da peş peşe yaşanan okul saldırıları, Türkiye’de çocukların güvenliği ve dijital içeriklere erişimi yeniden tartışmaya açtı. Saldırıların ardından çocuklar tarafından da oynanan ya da izlenen şiddet içerikleri de tartışma konularından birisi haline geldi..

Türkiye gazetesinde yer alan bilgilere göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), bu gelişmelerin ardından çocuklar için yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığı öğrenildi. Hazırlık aşamasındaki adımların, hem dijital oyunlara erişimi hem de internet kullanımını kapsaması bekleniyor.

ŞİDDET İÇERİKLERİNE ERİŞİM KISITLANACAK

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırılara ilişkin incelemelerde, iki çocuğunda şiddet ve savaş temalı bilgisayar ve mobil oyunlar oynadığı ve bunlardan etkilendikleri iddia edildi.

Bu çerçevede BTK’nın, özellikle şiddet içerikli oyunlara erişimin sınırlandırılmasına yönelik çeşitli seçenekleri değerlendirdiği öne sürülüyor.

VPN HİZMETLERİNE LİSANS ŞARTI

Hazırlıklar kapsamında öne çıkan başlıklardan biri de VPN kullanımına yönelik düzenleme oldu. Türkiye’de erişime engellenmiş içerik ve oyunlara ulaşımda kullanılan VPN hizmetlerine lisans zorunluluğu getirilmesi üzerinde çalışıldığı ifade ediliyor.

VPN(Özel Sanal Ağ) - Cahit Cengizhan

Diğer yandan GSM aboneliklerine yönelik yeni bir model de gündemde. Buna göre, 18 yaş altındaki kullanıcılar için 'çocuk hattı' uygulaması devreye alınabilecek. Bu sistemle, çocuklara ait hatların ebeveyn denetimine açık hale getirilmesi ve yaş grubuna uygun sınırlamaların uygulanması planlanıyor.

