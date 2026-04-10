Ekonomik kriz onları da vurdu! Konya’da 2 dev şirket aynı gün iflas bayrağını çekti

Ekonomik kriz, şirketleri vurmaya devam ederken Konya’da iki farklı şirketten iflas haberi geldi. Mahkeme, hem bir mühendislik firması hem de bir şahıs şirketi hakkında iflas kararı verilmesine hükmetti.

Ekonomik kriz, Türkiye’deki firmaları olumsuz yönde etkilerken Konya’da iki ayrı şirket aynı gün iflas etti. Daxler Enerji A.Ş. tarafından Technic Mühendislik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne karşı açılan "Adi Takipten Doğan İflas" davası sonuçlanırken Konya Asliye Ticaret Mahkemesi, 1 Nisan 2026 tarihinde yapılan duruşmada şirketin iflasına karar verildi.

Yeniçağ’ın haberine göre, daha önce verilen bütün ihtiyati tedbir kararları kaldırılırken Konya 1. İcra Müdürlüğü bünyesinde 2026/2 İflas sayılı iflas masası resmen oluşturuldu.

BİR ŞİRKET DAHA İFLAS ETTİ!

Günün kinci iflas haberi ise yine Konya’dan gelirken iş insanı S.Ş sahibi olduğu "Şen Müteahhitlik" firması için yaptığı doğrudan iflas talebi mahkeme tarafından kabul edildi.

Ereğli İcra Müdürlüğü tarafından 2026/1 İflas dosyası açılarak iflas masası çalışmalarına başlandı. Her iki dosya için de, mahkeme tarafından daha önce konulan tedbir kararları derhal kaldırıldı. Söz konusu kararların ardından, şirketlerden alacağı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, oluşturulan iflas masalarına başvurarak alacaklarını kaydettirmeleri bekleniyor.

Bir gün içinde art arda gelen iflas kararları, yerel ticari piyasalardaki likidite ve borçlanma sorunlarını yeniden gündeme getirdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

