Mersin'de hasadı başladı: Kilosu 800 lira, Araplar ve Avrupalılar almak için sıraya girdi

Mersin'in Silifke ilçesinde bahçelerde yetiştirilen eriklerin hasadına başlandı. Ürünlerin yaklaşık yüzde 40'ı Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor, yüzde 60'lık kısmı da iç piyasada tüketilirken hasat edilen eriklerin kilogramı ebadına göre 200 ila 800 lira arasında satılıyor.

Çiftçilerin mart ayında seralardaki eriklerini topladığı ilçede hasat mesaisi meyvelerin olgunlaştığı bahçelere taşındı.

Göksu Vadisi'ndeki Keben Mahallesi başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Karahacılı, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Ortaören, Kabasakallı, Atayurt, Atakent ve Taşucu mahallelerinde açık alanda yetiştirilen erikler tarım işçilerince hasat edildi.

Boylarına göre ayrıldıktan sonra paketlenen ürünler, yurt içi ve dışındaki pazarlara ulaştırılıyor.

"HAVALARIN İYİLEŞMESİYLE ERİKLER BÜYÜMEYE BAŞLADI"

İlçe genelindeki 6 bin 500 dönüm açık alanda ve 800 dönüm serada yetiştirilen erikte 8 bin 500 ton rekolte bekleniyor.

Üreticilerden Ali Bezgin, serasındaki hasattan 15 ton ürün elde ettiğini söyledi.

Bahçesindeki hasattan da umutlu olduğunu dile getiren Bezgin, "Açık alanda da 15 ton civarı rekolte bekliyorum. Hasat edilen eriklerimizin kilogramını ebadına göre 200 ila 800 lira arasında satıyoruz. Havaların iyileşmesiyle erikler büyümeye başladı. Hasattan memnunuz." dedi.

Keben Mahallesi'nin muhtarı ve erik üreticisi Murat Temur da "Ürünlerin yaklaşık yüzde 40'ı Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor, yüzde 60'lık kısmı da iç piyasada tüketiliyor. Tüm üreticilerimize bol kazançlı sezon diliyorum." ifadesini kullandı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

