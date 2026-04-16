Öğrencilerine siper olan Ayla öğretmen son yolculuğuna uğurlandı! Kalp krizi geçiren eşten kahreden görüntü

Kahramanmaraş'ta Türkiye'yi sarsan okul saldırısında, öğrencileri için kendini feda eden Ayla öğretmen, son yolculuğuna uğurlanırken göreni kahreden kareler geldi. Eşinin öldüğünü duyunca kalp krizi geçiren acılı koca da hastaneden çıkıp törene geldi. Acılı kocanın görüntüsü görenlerin yüreklerini dağladı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda dün meydana gelen saldırıda, sekizinci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle okula geldi ve iki sınıfa girerek ateş açtı.

Saldırıda 9 öğrenci ile birlikte, öğrencilerini korumak için siper olup üzerlerine kapanan 56 yaşındaki matematik öğretmeni Ayla Kara hayatını kaybetti.

Sözcü'nün haberine göre, Ayla Kara’nın eşi, acı haberi alır almaz fenalaşarak kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'nin yüreği kan ağlıyor! Okul saldırısında hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Ayla Kara için bugün Kahramanmaraş’ta cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine kalp krizi geçiren acılı eşi de katılırken, ayakta durmakta güçlük çekti.

Cenazeye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Öğrencilerini korumak için siper olan Ayla Kara, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.