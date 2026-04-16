Türkiye'nin yüreği kan ağlıyor! Okul saldırısında hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

Kahramanmaraş'ta okulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler, bugün son yolculuklarına uğurlanacak. Bölgedeki gelişmeleri anbean takip eden Halk TV muhabiri Umut Taştan'ın aktardığı bilgilere göre, bölgede bulunan 6 bakanın cenaze törenlerine katılacağı öğrenildi.

ABDÜLHAMİTHAN CAMİİ'NDEN KALDIRILACAK

Cenaze programının detaylarını paylaşan Taştan, 4 cenazenin Kahramanmaraş'taki Abdülhamithan Camii'nden kaldırılacağını belirtti.

Diğer iki cenaze toprağa verilmek üzere Tekirköy'e, 1 kişinin cenazesi ise memleketi Osmaniye'ye götürülecek.

CENAZE ARAÇLARI TOPLU HALDE ÇIKTI

Morg önünde bekleyen cenaze nakil araçlarının hazırlıkları tamamladığı görüldü. Umut Taştan, cenazelerin araçlara alınma işleminin ardından, toplam cenaze nakil aracının bulundukları noktadan toplu olarak hareket edeceğini bildirdi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN DEFİN VE TAZİYE BİLGİLERİ

Resmi listeye göre saldırıda hayatını kaybedenlerin defin detayları şu şekildedir:

Ayla KARA (Öğretmen): Öğle namazını müteakip Tekir Mahalle Camii'nde kılınacak namazın ardından Tekir Mah. Mezarlığı'na defnedilecek. Taziye Adresi: KMBB Binevler Taziyeevi.

Belinay Nur BOYRAZ: Öğle namazını müteakip Abdülhamithan Camii'nden kaldırılarak Şeyhadil Mezarlığı 2. Kısım'a defnedilecek. Taziye Adresi: KMBB Abdülhamithan Taziyeevi (16.04.2026 tarihinde Yirmiiki Gün Mah. Yeşil Vadi Sitesi kendi evi).

Furkan Sancak BALAL: Öğle namazını müteakip Külliye Camii'nde kılınacak namazın ardından Afşin Asri Mezarlığı'na defnedilecek. Taziye Adresi: Dedebaba Mah. Metehan Sk. No:29 / Afşin.

Adnan Göktürk YEŞİL: Öğle namazını müteakip Osmaniye Düziçi Haruniye Merkez Mezarlığı'nda defnedilecek. Taziye Adresi: Haruniye Merkez Mezarlığı, Düziçi/Osmaniye.

Bayram Nabi ŞİŞİK: Öğle namazını müteakip Abdülhamithan Camii'nden kaldırılarak Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedilecek. Taziye Adresi: KMBB Mağralı Taziyeevi.

Kerem Erdem GÜNGÖR: Öğle namazını müteakip Abdülhamithan Camii'nden kaldırılarak Şeyhadil Mezarlığı 2. Kısım'a defnedilecek. Taziye Adresi: KMBB Mehmet Tanrıverdi Taziyeevi (Üst Kat).

Şuranur Sevgi KAZICI: Öğle namazını müteakip Duraklı Atolu Camii'nden kaldırılarak Şeyhadil Mezarlığı'na defnedilecek. Taziye Adresi: KMBB Mehmet Tanrıverdi Taziyeevi (Alt Kat).

Zeynep KILIÇ: Öğle namazını müteakip Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedilecek. Taziye Adresi: KMBB Alkaplar Saçaklızade Taziyeevi.

Yusuf Tarık GÜL: Saat 11:00'de Kırım Mikdatbin Esvet Camii'nden kaldırılarak Karacasu Kırım Mezarlığı'na defnedilecek. Taziye Adresi: Kırım Mahallesi Taziyeevi.

CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLDİ

Resmi kurumların koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde, KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi birimlerinde tutulan cenazeler için gerekli yasal prosedürler bitirildi. Vefat edenlerin naaşları, hastane yetkilileri tarafından defin işlemleri gerçekleştirilmek üzere bekleyen yakınlarına verilmeye başlandı. Hastane çevresinde ve morg girişinde olağanüstü hal ve güvenlik önlemleri sürdürülüyor.

HASTANE ÖNÜNDE YAS VE BEKLEYİŞ

Kayıplarının acısını yaşayan mağdur aileleri, vefat eden yakınlarını teslim almak üzere tıp fakültesi hastanesinin önünde bir araya geldi. Cenaze araçlarına nakil işlemleri sırasında oldukça zor anlar yaşayan aile üyelerinin gözyaşlarına boğulduğu ve pek çok kişinin sinir krizi geçirerek baygınlık geçirdiği gözlemlendi. Sağlık ve acil servis ekipleri, hastane bahçesinde fenalaşan vatandaşlara anında tıbbi müdahalede bulunarak destek sağladı.

11 YAŞINDAKİ YUSUF TARIK GÜL TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybedenlerden 5’inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Yusuf Tarık Gül için Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi Ferhuş Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Yusuf Tarık Gül’ün ailesi, yakınları, mahalle halkı ile yüzlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazı sonrası helallik alınması sırasında gözyaşları sel oldu.

Saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül namazın ardından Ferhuş Mezarlığı’nda aile kabristanında defnedildi.

ABDÜLHAMİTHAN CAMİİ'NDE MAHŞERİ KALABALIK: ÜÇ TABUT YAN YANA...

Gözyaşlarının sel olduğu adreslerden biri de Kahramanmaraş Abdülhamithan Camii oldu. Cami avlusunda büyük bir kalabalığın toplandığı görüldü. Saldırıda hayatını kaybeden; Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik ve Kerem Erdem Güngör'ün cenazeleri yan yana musalla taşına konuldu. Dün geceden bu yana hastane morgu ve acil servis önünde kahreden bir bekleyiş içinde olan acılı aileler, bu sabah cenazeleri teslim alarak cami avlusuna akın etti. Kılınan cenaze namazlarının ardından üç masum can, farklı mezarlıklarda toprağa verilmek üzere son yolculuklarına uğurlanacak.

Ayrıntılar geliyor...