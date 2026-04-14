Son dakika | Başaran Aksu hakkında tahliye kararı

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nda acele kamulaştırma kararına karşı yurttaşların tepkisi sürerken, yaşam savunucularına yönelik gözaltı ve tutuklamalar ise eleştiri konusu oldu. Yaşam savunucusu Esra Işık’ın tutuklanmasına tepki gösteren Umut-Sen Koordinatörü Başaran Aksu geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

Akbelen'de tutuklama silsilesi! Esra Işık, Başaran Aksu ve Doğukan Akan peş peşe tutuklandı

BAŞARAN AKSU TAHLİYE EDİLDİ

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamalarıyla 5 gün önce Başaran Aksu hakkında tahliye kararı verildi. Aksu'nun tahliye olduktan sonra Eskişehir'den Ankara'ya yürüyüş başlatan Doruk Maden işçilerinin yürüyüşüne katılacağı bildirildi.