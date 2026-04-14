Son dakika | Başaran Aksu hakkında tahliye kararı

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Yaşam savunucusu Esra Işık'ın tutuklanmasına tepki gösterdiği için tutuklanan sendikacı Başaran Aksu hakkında tahliye kararı verildi.

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nda acele kamulaştırma kararına karşı yurttaşların tepkisi sürerken, yaşam savunucularına yönelik gözaltı ve tutuklamalar ise eleştiri konusu oldu. Yaşam savunucusu Esra Işık’ın tutuklanmasına tepki gösteren Umut-Sen Koordinatörü Başaran Aksu geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

BAŞARAN AKSU TAHLİYE EDİLDİ

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamalarıyla 5 gün önce Başaran Aksu hakkında tahliye kararı verildi. Aksu'nun tahliye olduktan sonra Eskişehir'den Ankara'ya yürüyüş başlatan Doruk Maden işçilerinin yürüyüşüne katılacağı bildirildi.

Başaran Aksu ifadesinde, Akbelen mücadelesine vurgu yaparak Limak'ın iktidar üzerindeki etkisine dikkat çekmişti. Aksu ifadesinde şunları söylemişti: "Ben Nihat Özdemir’in Muğla bazında etkili insan olduğunu ve Akbelen’de meydana gelen olaylarda etkili olduğunu düşünüyorum. Akbelen muhtarının kızı olan Esra Işık’ın herhangi bir delil olmadan tutuklanmış olması da en somut kanıtıdır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

