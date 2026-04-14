'Jet Fadıl' özel izinle annesinin cenazesine katıldı

'Jet Fadıl' özel izinle annesinin cenazesine katıldı
Kamuoyunda "Jet Fadıl" olarak bilinen ve 2023 yılından bu yana tutuklu bulunan Fadıl Akgündüz, hayatını kaybeden annesi Zekiye Akgündüz'ün cenaze törenine katıldı. Akgündüz'ün savcılıktan alınan özel izinle katıldığı cenazede, jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı.

Kamuoyunda "Jet Fadıl" olarak bilinen tutuklu iş insanı Fadıl Akgündüz; adli makamlardan aldığı özel izinle, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden annesi Zekiye Akgündüz'ün cenaze törenine katıldı.

TUTUKLU FADIL AKGÜNDÜZ ANNESİNİN CENAZESİNE KATILDI

İstanbul Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı soruşturması kapsamında; İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, 601 kişiye karşı "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 2023 yılında 2 bin 504 yıl 2 ay hapis ve 12 milyon 20 bin TL adli para cezasına çarptırılan Fadıl Akgündüz’ün annesi Zekiye Akgündüz, 11 Nisan’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Zekiye Akgündüz’ün cenazesi, işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Siirt'e getirildi.

CENAZEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Fadıl Akgündüz, annesinin vefatı üzerine yapılan başvuru sonrası alınan izinle, geniş güvenlik önlemleri altında kente ulaştı.

Doğan Mahallesi'ndeki Şeyh Musa Camii'nde düzenlenen törene jandarma nezaretinde katılan Akgündüz, annesi için kılınan cenaze namazında saf tuttu.

Şeyh Musa Mezarlığı’nda annesini son yolculuğuna uğurlayan Akgündüz’ün katıldığı defin işlemi süresince, jandarma ve polis ekiplerinin bölgede kuş uçurtmadığı görüldü. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

