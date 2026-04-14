Bildiri dağıtan üniversitelilere palalı saldırı!

Yayınlanma:
Ege Üniversitesinde bildiri dağıtmak isteyen öğrencilere, kimliği henüz belirlenemeyen bir grup tarafından palalı saldırı düzenlendi. İki öğrencinin yaralandığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi metro durağı girişinde bildiri dağıtmak isteyen üniversite öğrencileri, bir grubun saldırısına uğradı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; saat 16.45 sıralarında meydana gelen palalı saldırıda, Öğrenci Sendikası'na ait bildirileri dağıtan öğrencilerden B.Y. ve Y.A. yaralandı.

PALALI SALDIRIYA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla Ege Üniversitesi Hastanesine giden yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir grup tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

