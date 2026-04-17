Dondurucudaki sır: Annesinin cesedini sakladı, maaşını almaya devam etti

İngiltere’nin Galler bölgesinde yaşanan olay, uzun süre gizli kalan bir ölümün nasıl sistemli bir şekilde saklandığını gözler önüne serdi. 60 yaşındaki Christopher Phillips, annesinin ölümünü yetkililere bildirmeyerek cesedi evdeki sandık tipi dondurucuda sakladığını ve bu süreçte onun adına ödenen maaşı kullanmayı sürdürdüğünü mahkemede kabul etti.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre, Phillips’in annesi Sylvia’nın 2023 yılında hayatını kaybettiği tespit edildi. Ancak Phillips, ölüm sonrası resmi bildirimde bulunmak yerine annesinin cansız bedenini dondurucuya yerleştirerek durumu gizlemeyi tercih etti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olay, yaşlı kadından uzun süre haber alınamaması üzerine sağlık ekiplerinin durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı. Eve giren polis ekipleri, yaptıkları aramada Sylvia’nın cesedini dondurucu içinde buldu. Bunun üzerine gözaltına alınan Phillips, ilk ifadesinde suçunu itiraf etti.

Yapılan ilk incelemelerde Sylvia’nın kesin ölüm nedeni belirlenemezken, detaylı adli tıp raporunun hazırlanmasının ardından netlik kazanacağı bildirildi.

PARASINI ALMAYA DEVAM ETTİ

Öte yandan, Phillips’in annesinin banka hesaplarına erişerek devlet tarafından ödenen aylık yaklaşık 1000 sterlini çekmeye devam ettiği ve bu şekilde maddi kazanç sağladığı tespit edildi.

Cardiff Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada dolandırıcılık suçlamasını kabul eden Phillips’in yargı süreci devam ediyor. Davanın bir sonraki duruşmasının haziran ayında yapılması bekleniyor.