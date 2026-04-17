Dondurucudaki sır: Annesinin cesedini sakladı, maaşını almaya devam etti

Yayınlanma:
İngiltere’nin Galler bölgesinde ortaya çıkan olay, hem adli makamları hem de kamuoyunu derinden sarstı. 60 yaşındaki bir adamın, hayatını kaybeden annesinin cesedini yıllarca dondurucuda sakladığı ve bu süreçte onun adına maaş almaya devam ettiği belirlendi.

İngiltere’nin Galler bölgesinde yaşanan olay, uzun süre gizli kalan bir ölümün nasıl sistemli bir şekilde saklandığını gözler önüne serdi. 60 yaşındaki Christopher Phillips, annesinin ölümünü yetkililere bildirmeyerek cesedi evdeki sandık tipi dondurucuda sakladığını ve bu süreçte onun adına ödenen maaşı kullanmayı sürdürdüğünü mahkemede kabul etti.

Ağaç altında ölü halde bulundu! Yüz tanıma sistemiyle kimliği belli olduAğaç altında ölü halde bulundu! Yüz tanıma sistemiyle kimliği belli oldu

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre, Phillips’in annesi Sylvia’nın 2023 yılında hayatını kaybettiği tespit edildi. Ancak Phillips, ölüm sonrası resmi bildirimde bulunmak yerine annesinin cansız bedenini dondurucuya yerleştirerek durumu gizlemeyi tercih etti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olay, yaşlı kadından uzun süre haber alınamaması üzerine sağlık ekiplerinin durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı. Eve giren polis ekipleri, yaptıkları aramada Sylvia’nın cesedini dondurucu içinde buldu. Bunun üzerine gözaltına alınan Phillips, ilk ifadesinde suçunu itiraf etti.

Yapılan ilk incelemelerde Sylvia’nın kesin ölüm nedeni belirlenemezken, detaylı adli tıp raporunun hazırlanmasının ardından netlik kazanacağı bildirildi.

PARASINI ALMAYA DEVAM ETTİ

Öte yandan, Phillips’in annesinin banka hesaplarına erişerek devlet tarafından ödenen aylık yaklaşık 1000 sterlini çekmeye devam ettiği ve bu şekilde maddi kazanç sağladığı tespit edildi.

Cardiff Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada dolandırıcılık suçlamasını kabul eden Phillips’in yargı süreci devam ediyor. Davanın bir sonraki duruşmasının haziran ayında yapılması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Dünya
İran ve ABD arasında 'nükleer' pazarlık! Masada 20 milyar dolar var
İran ve ABD arasında 'nükleer' pazarlık! Masada 20 milyar dolar var
Son Dakika | Hürmüz Boğazı tamamen açıldı! İran tüm dünyanın beklediği kararı duyurdu
Son Dakika | Hürmüz Boğazı tamamen açıldı! İran tüm dünyanın beklediği kararı duyurdu