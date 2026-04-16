Ağaç altında ölü halde bulundu! Yüz tanıma sistemiyle kimliği belli oldu

Yayınlanma:
Antalya'da bir kişi, yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından ağaçlık alanda hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, yüz tanıma sistemiyle Umut Bölük olduğu tespit edildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde bulunan ağaçlık alanda saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar ağaç altında hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti.

AĞAÇ ALTINDA ÖLÜ HALDE BULUNDU

Vatandaşların, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de detaylı çalışma yaptı.

KİMLİĞİ, YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE TESPİT EDİLDİ

Üzerinden herhangi bir belge çıkmayan kişinin kimliği, yapılan incelemeler ve yüz tanıma sistemi sayesinde tespit edildi.

Hayatını kaybeden kişinin Umut Bölük olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme, Cinayet Büro Amirliği ve savcılık işlemlerinin ardından Bölük’ün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM MÜ?

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, ölümün şüpheli olup olmadığı yapılacak otopsi sonucuyla netlik kazanacak. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

